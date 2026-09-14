A NASA új kozmikus csodafegyvere, a Roman űrteleszkóp

A Roman legnagyobb újdonsága a hatalmas látómező: a Hubble-hoz hasonló részletességgel, de egyszerre mintegy százszor nagyobb égterületet képes megfigyelni. Olyan lesz, mintha egy szűk látcső helyett most végre panorámaképet kapnánk az univerzumról.

A Roman fő műszere a Nagy Látómezejű Műszer, angolul a Wide Field Instrument (WFI). Ezzel nemcsak egyes objektumokat vizsgálhatunk rendkívüli részletességgel, hanem galaxisok millióit térképezhetjük fel, és ritka, ma még ismeretlen jelenségeket is felfedezhetünk.

A Roman űrtávcső főbb szerekezeti elemeit szemléltető ábra Fotó: NASA

A vele gyűjtött hatalmas adatmennyiség segíthet megfejteni a modern csillagászat egyik legnagyobb rejtélyét: az általunk ismert, atomokból felépülő anyag a világegyetem mindössze 5 százalékát alkotja, míg 27 százaléka láthatatlan sötét anyag, 68 százaléka pedig az univerzum gyorsuló tágulását okozó, ma még ismeretlen sötét energia.

A hipotetikus sötét anyag és a sötét energia eloszlása az univerzumban Fotó: TrendinTech

Az új űrtávcső adta lehetőségek hozzásegíthetik a tudományt e régi és izgalmas probléma jobb megértéséhez is.

Azt már régóta sejtettük, hogy nem csak a Naprendszerben lehetnek bolygók, hanem a távoli csillagrendszerekben is, de ez az elméleti feltevés csak az 1990-es évek közepén vált tudományos bizonyossággá, az első exobolygók felfedezésével. Az exobolygók száma az egyre fejlettebb észlelési technikáknak köszönhetően rohamosan gyarapszik. Ezért sem véletlen, hogy az új űrteleszkóp egyik kimelten fontos kutatási területe éppen az exobolygók vizsgálata lesz. Hogyan segíti majd a Roman űrteleszkóp a csillagászokat az exobolygók kutatásában, és miben tud többet a jelenlegi eszközöknél?

A Roman fő műszere mellett helyet kapott egy második műszer is, a Coronagraph Instrument (CGI), magyarul a koronagráf műszer,

amelynek fejlesztésén nekem is volt szerencsém dolgozni.

Ez szintén világelső technológia: elsőként valósít meg az űrben, látható fényben aktív optikával működő koronagráfiát.