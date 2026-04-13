Detre Örsnek is köszönhető, hogy láthatjuk világunk kezdetét

– Mi lehet a szerepe ebben a hazai természettudományos egyetemi oktatásnak?

– A magyarországi egyetemek között létezik a természetes verseny, ami akár előnyös is lehet. Ahhoz viszont, hogy felzárkózhassunk a világ élvonalába, erős összefogást kell kialakítani. Az összefogás és a kooperáció, az elért eredmények, lehetőségek megosztása létfontosságú, arról nem is beszélve, hogy együttesen sokkal nagyobb eséllyel biztosíthatók a kutatásokhoz szükséges anyagi források és céges támogatások.

– Hogyan lehetne a legfiatalabb generációt is bevonni ebbe a nagy feladatba, hogy megalapozzuk az utánpótlást, illetve hogy kinevelhessünk egy olyan jövőbeli magyar szakembergárdát, amely ott lesz majd a nemzetközi űrkutatás és űripar élmezőnyében?

– Egy igazán komoly tudományos karrier már a gyermekkorban elkezdődik. A gyerekekben megvan ugyanis az a természetes kíváncsiság, amit jól irányítva egészen korán motiválttá tehetjük őket. Van erre olyan hazai példa, ez a HUNOR program, aminek, úgy gondolom, egyik legnagyobb hatása a következő generáció motiválása. Ezzel kezdődik el minden. Nekem szívügyem, hogy egyfajta mozgalmat építsünk ki. Így két éve egy pilottal indítottam, a Student Spacelab Network (SSN) diáklabor-hálózattal, aminek az a célja, hogy már gyerekkorban kiemelje a tehetségeket. Egy olyan környezetet teremtünk, ahol a tehetséges diákokat fejlett eszközparkkal és szakirányú mentorálással támogatjuk. Potenciálisan több mint nyolcvan helyszín jelezte együttműködési szándékát szerte a Kárpát-medencében. A diákok valódi mérnöki feladatokon dolgoznak, például egy működő műholdmodell fejlesztésén keresztül a STEM-tantárgyakból megszerzett elméleti tudást átültetik a gyakorlatba. Támogatásuk azonban nem csupán állami, hanem össztársadalmi felelősség is. Az egyetemek, iskolák mellett a támogatóink közt nemzetközi szinten jegyzett cégek, de egészen kis vállalkozások is vannak. Olyan partnerünk is van, amelyik dedikáltan szakembert biztosít a csoportunknak, finanszírozza a költségeit, segítve a programunkat. Egy biztos: nem a cég mérete, de még a profilja sem határozza meg, hogy be tud-e kapcsolódni a lehetőségei megosztásával. Ezek közül a legfontosabbak mindig egy kötetlen beszélgetéssel kezdődtek, jellemzően egy kávé mellett. Megkérdezték, hogy mivel tudnak a diákoknak, nekünk segíteni. Erre a válaszom mindig az volt, hogy még nem tudom, de húsz perc múlva kiderül. Jelenleg azon dolgozunk, hogy minél több űrkutatással kapcsolatos diákprogramot tudjunk bevinni az egyre több helyszínre. A cél, hogy az eddig önállóan úszó szigetek egy ernyő alá szervezve, sokkal nagyobb hatást hozó ökoszisztémává formálódjanak.