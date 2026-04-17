A világegyetem nagy rejtélye: még mindig nem tudjuk, hogyan tágul az univerzum

A világegyetem egyik nagy rejtélyével, az univerzum tágulásának értelmezésével a modern kozmológiai modell sem tud még egyelőre mit kezdeni. A különböző mérések ugyanis eltérő értékeket mutatnak az univerzum tágulási sebességére, amire mindeddig még nem találtak elfogadható magyarázatot.

A világegyetem tágulásának nem egyenletes sebessége a kozmológia egyik legnagyobb rejtélye Fotó: NASA/ESA

A világegyetem tágulási sebességére különböző mérési eredmények születtek

A csillagászok kétféleképpen számítják ki az univerzum tágulási sebességét, vagyis a Hubble-állandót. Az egyik módszer a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) távolságának mérése, ami a legkorábbi fény, amely mindössze 380 000 évvel az ősrobbanás után terjedt szét a korai világegyetemben.

Edwin P. Hubble amerikai csillagász 1929-ben felfedezte, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a vöröseltolódása, azaz annál nagyobb sebességgel látszik távolodni tőlünk. A Hubble-törvény szerint a galaxisok távolodási sebessége (v) arányos a távolságukkal, amit a v = H x r képlet fogalmaz meg, ahol a H a Hubble-állandó.

A második módszer a lokális univerzum tágulásának tanulmányozása az úgynevezett „standard gyertyák”, azaz a közeli, ismert fényességű csillagok megfigyelésével, amelyeknek a színkép vörös tartománya felé tolódik el a fénye mire az elér bennünket. Az első módszer számításai szerint a Hubble-állandó körülbelül 67 vagy 68 kilométer/másodperc/megaparszek, míg az utóbbi körülbelül 73 kilométer/másodperc/megaparszek értéket eredményez.

Edwin P. Hubble fedezte fel a galaxisok vöröseltolódását, azaz az univerzum tágulását Fotó: Time/Margaret Bourke-White

(Egy megaparszek körülbelül 3,26 millió fényévnek felel meg.) Bár ez laikus szemmel nézve elenyészően csekély eltérésnek tűnhet, de ennek ellenére az eltérés mégis sokkal nagyobb annál, mint amit a statisztikai bizonytalanság képes lenne megmagyarázni. Ez az eltérés a gyökere a Hubble-feszültségként ismert problémának.

A Hubble-feszültség azt jelenti, hogy az univerzum tágulási sebessége nem egyenletes. Először a Hubble űrtávcső megfigyelési adatai bizonytották be, hogy e megmagyarázhatatlan anomália nem mérési hiba, hanem valós jelenség. 2023-ban a James Webb űrtávcső még pontosabb adatai pedig mindezt megerősítették.

Erre figyelemmel egy nagyszabású csillagász szimpóziumon igyekeztek meghatározni azokat a legjobb módszereket amelyekkel a legnagyobb pontossággal határozható meg a Hubble-állandó.