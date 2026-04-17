A világegyetem nagy rejtélye: még mindig nem tudjuk, hogyan tágul az univerzum

A világegyetem egyik nagy rejtélyével, az univerzum tágulásának értelmezésével a modern kozmológiai modell sem tud még egyelőre mit kezdeni. A különböző mérések ugyanis eltérő értékeket mutatnak az univerzum tágulási sebességére, amire mindeddig még nem találtak elfogadható magyarázatot.
A világegyetem tágulási sebességére különböző mérési eredmények születtek
A csillagászok kétféleképpen számítják ki az univerzum tágulási sebességét, vagyis a Hubble-állandót. Az egyik módszer a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) távolságának mérése, ami a legkorábbi fény, amely mindössze 380 000 évvel az ősrobbanás után terjedt szét a korai világegyetemben.
Edwin P. Hubble amerikai csillagász 1929-ben felfedezte, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a vöröseltolódása, azaz annál nagyobb sebességgel látszik távolodni tőlünk. A Hubble-törvény szerint a galaxisok távolodási sebessége (v) arányos a távolságukkal, amit a v = H x r képlet fogalmaz meg, ahol a H a Hubble-állandó.
A második módszer a lokális univerzum tágulásának tanulmányozása az úgynevezett „standard gyertyák”, azaz a közeli, ismert fényességű csillagok megfigyelésével, amelyeknek a színkép vörös tartománya felé tolódik el a fénye mire az elér bennünket. Az első módszer számításai szerint a Hubble-állandó körülbelül 67 vagy 68 kilométer/másodperc/megaparszek, míg az utóbbi körülbelül 73 kilométer/másodperc/megaparszek értéket eredményez.
(Egy megaparszek körülbelül 3,26 millió fényévnek felel meg.) Bár ez laikus szemmel nézve elenyészően csekély eltérésnek tűnhet, de ennek ellenére az eltérés mégis sokkal nagyobb annál, mint amit a statisztikai bizonytalanság képes lenne megmagyarázni. Ez az eltérés a gyökere a Hubble-feszültségként ismert problémának.
A Hubble-feszültség azt jelenti, hogy az univerzum tágulási sebessége nem egyenletes. Először a Hubble űrtávcső megfigyelési adatai bizonytották be, hogy e megmagyarázhatatlan anomália nem mérési hiba, hanem valós jelenség. 2023-ban a James Webb űrtávcső még pontosabb adatai pedig mindezt megerősítették.
Erre figyelemmel egy nagyszabású csillagász szimpóziumon igyekeztek meghatározni azokat a legjobb módszereket amelyekkel a legnagyobb pontossággal határozható meg a Hubble-állandó.
