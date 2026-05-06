James Webb: először sikerült megfigyelni egy exobolygó felszínét

Jelenleg már több mint hatezer exobolygót katalogizáltak Fotó: NASA

„Egy sötét, forró és kopár sziklás égitestet látunk, mindenféle légkör nélkül” – fűzi hozzá a Max Planck Csillagászati Intézet kutatója. A 2019-ben felfedezett LHS 3844 b az észlelések szerint igen barátságtalan és az élet számára alkalmatlan világ.

Ez az exobolygó mindössze 11 óra alatt kerüli meg központi csillagát,

egy viszonylag hűvös felszíni hőmérsékletű vörös törpét, és árapályfüggő, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala folyamatosan a csillag felé néz, míg a másik állandóan sötétben marad. A tudósok mérései szerint szerint az LHS 3844 b nappali oldalának felszíni hőmérséklete körülbelül +725 Celsius-fokot ér el.

Vulkáni aktivitás alakíthatta a bolygó felszínét

Még 2023-ban és 2024-ben Kreidberg és csapata három másodlagos fogyatkozást figyelt meg, amikor az exobolygó a központi csillaga mögé került. A JWST közép-infravörös műszerével (MIRI) megmérték a bolygó intenzíven forró nappali oldaláról kibocsátott infravörös fényt, és ezt használták fel az égitest felszínének tanulmányozására.

Az LHS 3844 b forró nappali oldalának infravörös spektruma a gazdacsillaghoz viszonyított fényességkontrasztból származik ppm-ben, különböző hullámhosszokon Fotó: Sebastian Zieba et al./MPIA) / Space.com

A Földről, a Holdról és a Marsról ismert kőzetekkel és ásványokkal összehasonlítva, a kutatócsoport kizárta, hogy LHS 3844 b a Földhöz hasonlóan szilícium-dioxidban és gránitban gazdag kéreggel rendelkezne. Az ilyen típusú kérgek jellemzően a víz által vezérelt geológiai folyamatok és a lemeztektonika révén alakulnak ki, amelyek újrahasznosítják a kőzeteket és lehetővé teszik, hogy a könnyebb ásványok emelkedjenek a felszínre – jegyzik meg a tanulmány szerzői.

Ehelyett egy olyan bolygófelszínre utalnak az adatok, amit a bazalt ural, egy olyan vasban és magnéziumban gazdag sötét vulkáni kőzet, ami gyakran megtalálható a Holdon és a Merkúron is – nyilatkozzák a kutatók.

A Hold felszínét a regolitnak nevezett sötétszürke por borítja Fotó: NASA

Ez a bolygó valószínűleg csak nagyon kevés vizet tartalmaz” – mondja Sebastian Zieba, a massachusettsi Harvard & Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa és a tanulmány vezető szerzője.