Egy tűz miatt született meg a rocktörténet egyik leghíresebb riffje, októberben Budapesten is hallhatjuk

Harminchárom év után újra együtt

Ha mindez még nem lenne elég, idén augusztusban újabb váratlan fordulat következett: augusztus 12-én a New York-i Jones Beach színpadán Ritchie Blackmore ismét együtt játszott a Deep Purple tagjaival. A ráadásban a Smoke on the Water szólalt meg, Blackmore pedig a jelenlegi zenekar tagjaival és a klasszikus Mk II felállás (az Mk II a Deep Purple 1969-ben kialakult második felállásának elnevezése) megmaradt tagjaival együtt állt színpadra.

Az eseménynek éppen az ad súlyt, hogy nem egy újraegyesülés kezdetét jelenti. Blackmore nem tért vissza a zenekarhoz, és a Deep Purple budapesti koncertjén sem ő lesz a gitáros:

október 2-án a jelenlegi felállás érkezik a Papp László Budapest Sportarénába.

A zenekar saját FAQ-oldala külön is jelzi, hogy Blackmore nem vesz részt ezen a turnén.

Nem csak a múltból élnek

A budapesti koncert nem egy régi műsor újrajátszásának ígérkezik. A Deep Purple július 3-án adta ki SPLAT! című 24. stúdióalbumát, amelyet ismét Bob Ezrin producerrel készített. A lemez témája első hallásra szokatlan: az emberiség végével foglalkozik, de nem egyszerű pusztulásként tekint rá, hanem egyfajta átalakulásként.

Az új album azért is érdekes, mert a zenekar nem próbálja eltitkolni a kapcsolatot a régi korszakával. A lemez bejelentésekor Ian Gillan arról beszélt, hogy a mostani felállás bizonyos értelemben közel áll ahhoz a Deep Purple-höz, amely a hetvenes években működött. A munkamódszer is hasonló volt a régihez: A SPLAT! felvételein a zenészek együtt rögzítették a dalok alapjait, nem külön-külön vették fel a szólamokat.