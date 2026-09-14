Egy tűz miatt született meg a rocktörténet egyik leghíresebb riffje, októberben Budapesten is hallhatjuk

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Október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a Deep Purple, mely zenekar történetében még 2026-ban is akadnak meglepetések. Augusztusban Ritchie Blackmore 33 év után ismét együtt játszott a bandával: a New York-i koncert ráadásában a Smoke on the Water szólalt meg. A gitáros azonban nem tért vissza az zenekarba, a budapesti koncerten a jelenlegi felállás áll színpadra, és nemcsak a jól ismert dalokkal érkeznek: júliusban megjelent a SPLAT!, a Deep Purple 24. stúdióalbuma.

Ménes Márta
2026. 09. 14. 18:00
Deep Purple 1976-ban: Glenn Hughes, Ian Paice, Jon Lord, Tommy Bolin és David Coverdale. Fotó: Koh Hasebe / Shinko Music / Getty Images
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Tommy Bolinnal (Forrás: Old Time R'N'R Magazine)

A klasszikus felállás 1984-ben tért vissza, és még ugyanebben az évben megjelent a Perfect Strangers. Blackmore azonban 1993-ban újra távozott, a Deep Purple nélküle is folytatta. A zenekar történetében ettől kezdve különösen élesen vált el egymástól a Deep Purple emléke és a mindenkori Deep Purple. A közönség számára továbbra is a Gillan–Blackmore–Glover–Lord–Paice-féle felállás jelentette a zenekar klasszikus képét, miközben a név mögött az évtizedek során újabb és újabb zenészek játszottak. A Deep Purple így nem egyetlen felállás története lett, hanem egy olyan zenekaré, amely a tagcserék ellenére is folyamatosan továbbvitte a korábbi korszakok örökségét.

Jon Lord 2002-ben vonult vissza a turnézástól, helyét Don Airey vette át. Lord 2012-ben meghalt. Steve Morse több mint két évtizeden át volt a zenekar gitárosa, majd 2022-ben személyes okok miatt távozott. Helyére Simon McBride érkezett, aki ma is a Deep Purple gitárosa. A jelenlegi felállásban Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey és Simon McBride játszik.

Harminchárom év után újra együtt

Ha mindez még nem lenne elég, idén augusztusban újabb váratlan fordulat következett: augusztus 12-én a New York-i Jones Beach színpadán Ritchie Blackmore ismét együtt játszott a Deep Purple tagjaival. A ráadásban a Smoke on the Water szólalt meg, Blackmore pedig a jelenlegi zenekar tagjaival és a klasszikus Mk II felállás (az Mk II a Deep Purple 1969-ben kialakult második felállásának elnevezése) megmaradt tagjaival együtt állt színpadra.

Az eseménynek éppen az ad súlyt, hogy nem egy újraegyesülés kezdetét jelenti. Blackmore nem tért vissza a zenekarhoz, és a Deep Purple budapesti koncertjén sem ő lesz a gitáros: 

október 2-án a jelenlegi felállás érkezik a Papp László Budapest Sportarénába. 

A zenekar saját FAQ-oldala külön is jelzi, hogy Blackmore nem vesz részt ezen a turnén.

Nem csak a múltból élnek

A budapesti koncert nem egy régi műsor újrajátszásának ígérkezik. A Deep Purple július 3-án adta ki SPLAT! című 24. stúdióalbumát, amelyet ismét Bob Ezrin producerrel készített. A lemez témája első hallásra szokatlan: az emberiség végével foglalkozik, de nem egyszerű pusztulásként tekint rá, hanem egyfajta átalakulásként.

Az új album azért is érdekes, mert a zenekar nem próbálja eltitkolni a kapcsolatot a régi korszakával. A lemez bejelentésekor Ian Gillan arról beszélt, hogy a mostani felállás bizonyos értelemben közel áll ahhoz a Deep Purple-höz, amely a hetvenes években működött. A munkamódszer is hasonló volt a régihez: A SPLAT! felvételein a zenészek együtt rögzítették a dalok alapjait, nem külön-külön vették fel a szólamokat.

A Deep Purple hat évtizede

1968 – Megalakul a zenekar Londonban.

1969 – Ian Gillan és Roger Glover csatlakozik.

1970 – Megjelenik az In Rock.

1971 – Megjelenik a Fireball; a mont­reux-i tűz után elkezdődik a Machine Head felvétele.

1972 – Megjelenik a Machine Head és a Made in Japan.

1973 – Gillan és Glover távozik.

1975 – Ritchie Blackmore kilép.

1976 – A Deep Purple feloszlik.

1984 – A klasszikus felállás újra összeáll, megjelenik a Perfect Strangers.

1993 – Blackmore ismét távozik.

2002 – Jon Lord visszavonul a turnézástól, Don Airey veszi át a helyét.

2012 – Meghal Jon Lord.

2022 – Steve Morse távozik, Simon McBride csatlakozik.

2026 – Megjelenik a SPLAT!, augusztusban pedig 33 év után ismét együtt játszik Ritchie Blackmore és a Deep Purple.

 

 

Deep PurplekoncertPapp László Budapest Sportaréna

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