Egy tűz miatt született meg a rocktörténet egyik leghíresebb riffje, októberben Budapesten is hallhatjuk

A klasszikus felállás 1984-ben tért vissza, és még ugyanebben az évben megjelent a Perfect Strangers. Blackmore azonban 1993-ban újra távozott, a Deep Purple nélküle is folytatta. A zenekar történetében ettől kezdve különösen élesen vált el egymástól a Deep Purple emléke és a mindenkori Deep Purple. A közönség számára továbbra is a Gillan–Blackmore–Glover–Lord–Paice-féle felállás jelentette a zenekar klasszikus képét, miközben a név mögött az évtizedek során újabb és újabb zenészek játszottak. A Deep Purple így nem egyetlen felállás története lett, hanem egy olyan zenekaré, amely a tagcserék ellenére is folyamatosan továbbvitte a korábbi korszakok örökségét.
Jon Lord 2002-ben vonult vissza a turnézástól, helyét Don Airey vette át. Lord 2012-ben meghalt. Steve Morse több mint két évtizeden át volt a zenekar gitárosa, majd 2022-ben személyes okok miatt távozott. Helyére Simon McBride érkezett, aki ma is a Deep Purple gitárosa. A jelenlegi felállásban Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey és Simon McBride játszik.
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