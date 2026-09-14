Gauguin visszatér, egy magyar fotós pedig újra előkerül – ezt hozza az ősz a budapesti kiállítóterekbe

Kéznyomok, 1980, Szépművészeti Múzeum, Budapest és La Paille (Szalma), 1969, magángyűjtemény (Fotó: Szépművészeti Múzeum)

Walk This Way – A gyaloglás művészete (Ludwig Múzeum, 2026. október 9. – 2027. január 31.)

A séta általában annyira hétköznapi cselekvés, hogy észre sem vesszük, mennyi minden történik közben. A Ludwig Múzeum nemzetközi csoportos kiállítása éppen ezt a magától értetődő mozdulatot teszi művészeti témává. A gyaloglás itt nem egyszerűen közlekedés, hanem a megfigyelés, a felfedezés és a gondolkodás eszköze, amelyhez társadalmi, politikai és városhasználati kérdések is kapcsolódhatnak. A tárlat a dadaista akcióktól a szürrealisták bolyongásain és a városi sodródás gyakorlatán át mutatja meg,

miként vált a séta a 20. századtól önálló művészeti gesztussá.

A kiállítás októberben nyílik, és azt is felveti, mi történik a környezetünkkel és saját figyelmünkkel, ha egy időre lemondunk arról, hogy minél gyorsabban eljussunk valahová.

Fotó: Liszt Ünnep

Bonjour Monsieur Gauguin! – A posztimpresszionisták körei (Szépművészeti Múzeum, 2026. október 28. – 2027. február 28.)

Az ősz egyik legnagyobb képzőművészeti vállalkozása Paul Gauguin életművéhez visz közelebb.

A csaknem 150 művet felvonultató tárlaton több mint nyolcvan Gauguin-alkotás szerepel,

mellettük pedig olyan művészek munkái is láthatók, mint Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Camille Pissarro vagy Émile Bernard. A kiállítás nem elszigetelt zseniként tekint Gauguinre, hanem azt az alkotói és szellemi közeget is megmutatja, amelyben a 19. század végének művészete a modernitás felé fordult. A festmények, grafikák, rajzok és szobrok Gauguin pályájának fontos állomásait követik végig, a breton évektől a déltengeri korszakig. A nemzetközi tárlat létrehozásában csaknem negyven kölcsönadó intézmény vesz részt.