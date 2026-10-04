Megtaláltuk a legelső magyar híradást Arnold Schwarzeneggerről

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3 forint 50 fillérbe került az a magyar sportmagazin, amelyben rábukkantunk az osztrák Mr. Universumról szóló első magyar képes híradásra. Az akkor 21 éves Arnold Schwarzeneggerről még kevesen gondolták, hogy nem csak bicepsze méretéről, de filmjeiről és politikai szerepvállalásáról is híres lesz a jövőben.

Balázs D. Attila
2026. 10. 04. 5:15
Fotó: - Forrás: AFP

De ezután sem állt le, több filmben is szerepet vállalt még, és most, 79 évesen is aktív testépítő.

Sportolj velünk című újság 1969-ből Arnold Schwarzenegger cikk
A Schwarzenegger-hírt rejtő lapszám címlapján Bánfai Ágnes világbajnoki bronzérmes tornász, olimpikon, az 1967, 1968 és 1969-es évek legjobb magyar tornásznője Fotó: Székelyhidi Balázs

 

A Sportolj Velünk egy 1965-ben indult, a Sportpropaganda Vállalat által kiadott kisméretű testedzési tanácsadó folyóirat volt, amely a szocialista korszakban éveken át a magyar testkultúra és testépítés egyetlen meghatározó fórumaként szolgált. A lap szerkesztésében olyan úttörők vettek részt, mint Bitter István és Szőnyi János, és a tömegsport köntöscsévébe rejtve közvetített súlyzós edzésmódszereket. A lapban teret kapott a bodybuilding mellett a jóga és a harcművészet is, ráadásul számos magyar híresség, neves sportoló szerepelt a címlapokon.

 

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Vida Ákos
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A kormányzó CDU politikusai gyávák bevallani, hogy zsákutcába kerültek, és az SPD-vel inkább csődközeli helyzetbe viszik az országot, mintsem ledöntsék a tűzfalat, és az AfD-vel közösen visszatérjenek egy észszerűbb, konzervatív politikához.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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