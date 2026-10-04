Megtaláltuk a legelső magyar híradást Arnold Schwarzeneggerről

A Sportolj Velünk egy 1965-ben indult, a Sportpropaganda Vállalat által kiadott kisméretű testedzési tanácsadó folyóirat volt, amely a szocialista korszakban éveken át a magyar testkultúra és testépítés egyetlen meghatározó fórumaként szolgált. A lap szerkesztésében olyan úttörők vettek részt, mint Bitter István és Szőnyi János, és a tömegsport köntöscsévébe rejtve közvetített súlyzós edzésmódszereket. A lapban teret kapott a bodybuilding mellett a jóga és a harcművészet is, ráadásul számos magyar híresség, neves sportoló szerepelt a címlapokon.