Kortárs festményen elevenedik meg Van Gogh széke – a hónap végéig láthatók a sztárfestő új képei
Az egyik legkeresettebb kortárs festő, Radák Eszter 42 alkotásából, köztük 35 vadonatúj festményből nyílt ingyenes tárlat a budapesti Virág Judit Galériában. A művésznő a tarot több évszázados képi hagyományát dolgozza fel egyedi, ironikus látásmódján keresztül. A misztikumot és a modern festészetet ötvöző Bizalom című kiállítás szeptember 26-ig várja a látogatókat.
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