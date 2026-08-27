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Tiziano, a reneszánsz szupersztár: császárok festője, nők bálványa és korának leggazdagabb művésze

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Császárok, pápák, királyok és velencei szépségek álltak modellt neki, képeiért pedig Európa leggazdagabbjai versengtek. Tiziano nemcsak a reneszánsz egyik legfontosabb festője volt, hanem korának keresett és jól fizetett művésze is. Hosszú pályája során Velencétől a Habsburg-udvarig jutott, közben pedig a saját festészetét is többször újragondolta. Halálának 450. évfordulóján néhány érdekesség a velencei mester életéből.

Ménes Márta
2026. 08. 27. 5:50
Tiziano: Önarckép, 1550–1555 körül Forrás: Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin
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V. Károly lovas portréja, 1547 (Forrás: wikipédia) 

II. Fülöp spanyol király számára szintén rendszeresen dolgozott. Tiziano ekkor már nem egyszerűen Velence egyik vezető festője volt: Európa uralkodói versengtek a munkáiért. A spanyol udvarral való kapcsolata élete végéig megmaradt, és Fülöp számára készítette késői mitológiai képeinek, úgynevezett poesie-inek jelentős részét is.

A Vénuszok világa

Tiziano nőalakjai legalább olyan ismertek, mint uralkodóportréi. A fekvő Vénusz alakjához többször visszatért, ennek legismertebb példája az Urbinói Vénusz. A téma számára nem pusztán mitológiai jelenet volt. A női test, a szépség és a vágy ábrázolása közvetlenebbé vált a képein, a fekvő nőalak pedig később több festményén is visszatért.

Urbinói Vénusz, 1538 (Forrás: wikipédia)

Tiziano ugyanazt a motívumot is képes volt újra és újra átalakítani. A kompozíciók hasonlíthattak egymásra, de a történet, a környezet és a festői megoldás változott. A Vénuszok mellett olyan mitológiai jeleneteket is festett, amelyekben a női test és a történet erotikus feszültsége kapott hangsúlyt.

Egy oltárkép, amely meghozta a hírnevet

1516 és 1518 között készült a Szűz Mária mennybevétele, amely ma is a velencei Frari-templom főoltárán látható. A monumentális festmény elkészültekor szokatlanul hatott: Mária alakja és a körülötte kavargó tömeg erős mozgást ad a kompozíciónak, a vörös és kék színek pedig messziről is magukra vonják a figyelmet. A mű nagy nyilvánosságot hozott Tizianónak. Ettől kezdve már nemcsak a velencei művészeti élet fontos szereplője volt, hanem az itáliai festészet egyik vezető alakja.

Szűz Mária mennybevétele (Forrás: wikipédia)

Michelangelóval is találkozott

1546-ban Tiziano Rómába utazott, ahol megkapta a város polgárjogát, és találkozott Michelangelóval is. A két művész festészete több szempontból különbözött egymástól. Tiziano számára a szín és a fény különösen fontos volt, a firenzei–római hagyományban pedig nagyobb hangsúlyt kapott a rajz és az alakok plasztikus megformálása. Tiziano hatása később messze túlnyúlt Velencén. Tintoretto és Veronese mellett a velencei festészet egyik meghatározó alakja lett, 

képei olyan későbbi mesterekre is hatottak, mint El Greco, Rubens, Rembrandt vagy Manet.

A késői Tiziano

Tiziano pályájának egyik legérdekesebb része a késői időszaka. Időskorára festésmódja látványosan megváltozott. A korábbi, aprólékosabb kidolgozás helyét egyre inkább a lazább ecsetkezelés, a szétoldott formák és az erőteljesebb festői hatás vette át. A késői képeken sokszor nehezebb pontosan elválasztani egymástól a formákat. A szín és a fény fontosabbá válik, az ecsetvonások pedig önálló látványelemként is érvényesülnek. A festék anyagszerűsége szinte a kép témájával egyenrangúvá válik. Ez a festésmód később több művész számára is fontos előzmény lett. Tiziano hatása többek között El Greco, Rubens, Rembrandt és Manet munkáiban is tetten érhető.

Pietà, 1575-1576 (Forrás: wikimedia)

A pestis idején halt meg

Tiziano 1576. augusztus 27-én halt meg Velencében, amikor a pestis pusztított a városban. Fia, Orazio néhány héttel később szintén a járvány áldozata lett. Tizianót másnap a Frari-bazilikában temették el. Tiziano ekkor már több mint fél évszázada a művészeti élet egyik meghatározó szereplője volt. Pályája a velencei műhelyektől a császári és királyi udvarokig ívelt, miközben festészete is folyamatosan változott. Nemcsak a reneszánsz egyik legnagyobb mestereként hagyott nyomot maga után, hanem olyan művészként is, aki pontosan tudta, hogyan építsen fel egy hosszú, sikeres és rendkívül jövedelmező pályát.

380 millió forint egy Tiziano-képért

Tiziano képei ma sem csak a múzeumok falain képviselnek komoly értéket. 2024-ben egy korábban nem publikált Bűnbánó Magdolna-változat került árverésre a Nagyházi Galériában. A festmény 110 millió forintos kikiáltási árról indult, a licit azonban gyorsan jóval magasabbra emelte az összeget: végül 380 millió forintért kelt el.

Tiziano Vecellio, Bűnbánó Magdolna (Forrás: Nagyházi Galéria)

A kép különlegességét nemcsak az adta, hogy Tiziano műhelyéhez és a mester késői korszakához kapcsolódik, hanem az is, hogy korábban nem szerepelt a nyilvánosság előtt. A festmény egy magángyűjteményből került elő, majd szakértői vizsgálatok után vált aukciós tétellé.

A Bűnbánó Magdolna Tiziano egyik visszatérő témája volt. A bibliai Mária Magdolna alakját több változatban is megfestette, és a témában újra meg újra lehetőséget talált arra, hogy a női arc, a haj, a bőr és a fény kapcsolatával kísérletezzen. A 2024-ben elárverezett változat ezért nemcsak egy nagy értékű műtárgyként érdekes: egy olyan motívumhoz kapcsolódik, amelyhez Tiziano pályája különböző szakaszaiban is visszatért.

A 380 milliós leütési ár pedig azt is mutatja, hogy 450 évvel a festő halála után Tiziano neve továbbra is önmagában komoly piaci értéket képvisel.

 

 

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