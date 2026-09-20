Góllal és gólpasszal is bizonyítottak a magyar válogatott keretéből kihagyott légiósok

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Gól, gólpassz és piros lap is volt a magyar légiósok listáján a labdarúgó-bajnokságok szombati játéknapján. Bárány Donát először talált be Hollandiában, Csongvai Áron és Vancsa Zalán asszisztot jegyzett, Szűcs Kornélt pedig kiállították. Bárány gólja és Vancsa gólpassza akár válogatottbeli meghívót is érhet Varga Barnabás sérülése után.

Wiszt Péter
2026. 09. 20. 9:01
Bárány Donát gólja pontot ért a hágaiaknak Forrás: Adodenhaag.nl
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Tóth Balázs jól védett

Kiemelendő még szombatról Tóth Balázs teljesítménye, aki két kapott gól ellenére a Blackburn egyik legjobbja volt az angol másodosztályban, a Portsmouth elleni idegenbeli 2-2 során. A sérült Kosznovszky Márkot nélkülöző hazaiak hétszer találták el a kaput, ám 

Tóth öt védést is bemutatott, így pontot mentett a korábbi Premier League-bajnoknak.

A Lancashire Telegraph nevű lap tízes skálán nyolcasra értékelte a magyar válogatott kapus teljesítményét, ennél magasabb osztályzatot senki nem kapott a portál szakírójától.

Tóth, Csongvai és Szűcs hétfőtől együtt készülhet Telkiben – egyelőre kérdéses, hogy a cikkünkben szereplő valamely csatár szintén csatlakozhat-e hozzájuk.

 

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