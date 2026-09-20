Góllal és gólpasszal is bizonyítottak a magyar válogatott keretéből kihagyott légiósok

Tóth Balázs jól védett

Kiemelendő még szombatról Tóth Balázs teljesítménye, aki két kapott gól ellenére a Blackburn egyik legjobbja volt az angol másodosztályban, a Portsmouth elleni idegenbeli 2-2 során. A sérült Kosznovszky Márkot nélkülöző hazaiak hétszer találták el a kaput, ám

Tóth öt védést is bemutatott, így pontot mentett a korábbi Premier League-bajnoknak.

A Lancashire Telegraph nevű lap tízes skálán nyolcasra értékelte a magyar válogatott kapus teljesítményét, ennél magasabb osztályzatot senki nem kapott a portál szakírójától.

Tóth, Csongvai és Szűcs hétfőtől együtt készülhet Telkiben – egyelőre kérdéses, hogy a cikkünkben szereplő valamely csatár szintén csatlakozhat-e hozzájuk.