Ház a sziklák alatt — ide még érdemes elutazni az indián nyárban

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Ha Portugália, akkor Lisszabon, Porto, Braga, esetleg a déli tengerpart Faro közelében. A turisták nagy része akkor is elégedett, ha ezeket a minden útikönyvben megemlített városokat, nevezetességeket kipipálja. Hogy a Catelo Brancótól egyórányi autózásra lévő falucskáról, Monsantóról még nem hallott? Megesik ez a legjobbakkal is, pedig ha tudnák, mi mindent rejteget ez a bájos kistelepülés, azonnal nekiindulnának felfedezni Portugália leginkább portugál kisfalvát. Ha pedig valaki megnézte a Trónok harca című sorozat előzményének tekinthető Sárkányok házát, majd eljutott Monsantóba, azonnal rájöhetett, hogy az ismeretlen ezúttal nagyon is ismerős lehet.

Lantos Gábor
2026. 09. 20. 5:32
A portugáliai Monsanto, a sziklák alá épített mesefalu
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Kilátás Monsantoból - Fotó: Lantos Gábor

Amikor végre begurultunk Monsantóba, s az autót a parkolóban hagytuk, az állunk leesett a csodálkozástól. Rá kellett jönnünk, hogy az emberi fantáziának és az építészek álmainak semmi sem szabhat határt. A falu szinte egybeolvadt a heggyel és az óriási gránitsziklákkal. Ez a hegy 760 méter magas. 

Az itteni házak építészeti különlegessége pedig az, hogy nem a sziklák közé épültek, hanem sok esetben a gránittömbök lettek a házak falai, tetői, ezek közé építették meg a szobákat vagy éppen a konyhát.

Éppen ezért a látogató folyamatosan azon gondolkodik, hogy a ház épült a szikla köré vagy a szikla lett a ház része? Nem véletlen tartja úgy a helyi mondás, hogy az itteni házak teteje csupán egyetlen cserépből áll. Ez az egy cserép pedig nem más, mint a hatalmas sziklatömb. 

1938-ban különös versenyt hirdettek meg Portugáliában. Az ország a „legportugálabb” települést kereste. A versenyt – csodálkozik ezen valaki? – Monsanto nyerte meg. A különleges kiírás nyertesének egyedi díj dukált: egy ezüstkakas, amelynek másolata a helyi templomtorony tetején, a Torre de Lucanón látható. A legportugálabb falu büszke címe nem csupán azért került ide, mert építészetileg különleges a hely. A falusi életforma, az itt élő emberek hagyománytisztelete is sokat nyomott a latban.

Monsanto temploma - Fotó: Lantos Gábor

Érdekes legendáról mesélt nekünk az az ember, aki helyi idegenvezetőként csapódott mellénk. A hagyomány úgy őrizte meg ezt a történetet, hogy Monsanto lakói hét éven át hősiesen védték településüket a római hadseregtől az időszámításunk előtti második évszázadban. Amikor elfogyott az élelem, már csak egy állat maradt, amelyet levágásra ítéltek. A húst azonban nem ették meg, hanem a hegyről a rómaiak elé dobták, azt jelezve, hogy még mindig rengeteg az élelmük, hiszen azt is megengedhették maguknak, hogy a húst az ellenség lába elé hajítsák. 

Kecskegida a kemencében

A gasztronómia is teljesen más, mint az ország tengerparti vidékén. Itt nem a halak, nem a tenger gyümölcsei, hanem a kecskék és a környéken élő vadak húsa kerül a tányérokra, a gombák, a sajtok, a fokhagyma és az elmaradhatatlan babérlevél társaságában. Monsanto ételspecialitása a cabrito assado no forno, azaz a kemencében sült kecskegida. Akinek ez nem tetszik, az próbálkozhat a kecske- vagy báránypörkölttel is, nem fog csalódni. Mind­azok, akik szeretik és ismerik Portugáliát, nem véletlenül mondják, hogy el kell ide jönni, hogy az országot és annak gasztronómiai kincseit igazán megismerje az ember.

Monsanto báját nemcsak a sziklákba vájt kis házak, hanem a macskaköves szűk utcák és az itt élő emberek kedvessége adja meg. A falu felett pedig ott magasodik Monsanto középkori vára, már ami még megmaradt belőle. A meredek kaptatón érdemes felkapaszkodni, mert fentről tényleg csodálatos kilátás nyílik a végtelennek tűnő portugál tájra. Innen nem látszik az Atlanti-óceán, nem hallatszik ide a nagyvárosok zaja, csupán a fejünk felett rikácsoló madarak koncertje töri meg a csendet. 

 

PortugáliaHáz a sziklák alattMonsanto

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