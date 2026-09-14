A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika.
Ezt a filmet nevezi Magyarország az Oscar-díjra
Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: a Csendes barát képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. Az Oscar-jelölt, Berlinale Arany Medve-díjas Enyedi Ildikó legutóbbi filmjének világpremierje tavaly volt a velencei filmfesztiválon, ahol összesen hat díjat nyert el. A Csendes barát január óta műsoron van a mozikban a Mozinet forgalmazásában.
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