Az emberi élet rövid, a fák élete hosszú

A Csendes barát mindhárom történetszálának középpontjában egy-egy kívülállósága okán magányos, de rendkívül intelligens ember áll, akinek figyelme különféle okok miatt, de a növények felé fordul. A szereplők mind kívülállók a saját közegükben, de éppen ez sodorja őket közel egy még nagyobb, ismeretlen idegenséghez: az őket körülölelő növényvilághoz.

A Csendes barát egyik történetszála az emancipáció hajnalára vezet vissza. Forrás: TMDb

Csendes barát: Isten és természet

A jelenben játszódó szál főszereplője egy hongkongi vendégprofesszor, dr. Wong (Tony Leung Chiu-wai), aki csecsemők agyhullámait kutatja, előadásán a felnőttek és a kisgyerekek eltérő világérzékeléséről beszél: míg a felnőtt agy egy problémára fókuszálva kikapcsolja a többi területet, addig a gyerekek szórványosan, nem fókuszálva érzékelik a világot, tehát ily módon képesek érzékelni a létezés teljességét. A professzor a Covid-járvány miatt a kiürült egyetemi campuson reked, és érdeklődése a növények felé fordul: az agyhullámokat mérő rendszert a Ginkgo bilobára csatlakoztatja, hogy megfigyelje a fa reakcióit – például az esőre vagy a tai chi-re.

A campus biztonsági őre kezdetben kétkedve figyeli a kísérleteket, mivel nem találják a közös nyelvet.

A második történet a hetvenes években játszódik, ebben egy egyetemista fiú (Enzo Brumm) nehézkes közeledését látjuk a csinos lakótársa felé (Marlene Burow), aki egy muskátlin végez tudományos kísérletet. A kettejük közti kommunikáció az első pillanattól döcög, mégis érzékelhető a kölcsönös szimpátia és a kapcsolódás vágya. A lány helyét azonban egy idő után egy muskátli veszi át, aminek megfigyelése során a fiú hatalmas felismeréseket tesz. Ehhez a szálhoz kötődnek a film leghumorosabb, illetve legfeszültebb pillanatai is, valamint az a könnyedség, amely a hetvenes évek szabadszellemű közegét idézi, és ami nagyon éles kontrasztban áll a harmadik történetszál múlt század eleji merevségével.

Az emancipációs törekvések hajnalán játszódó történetben a marburgi egyetem első női hallgatója (Luna Wedler) kerül sorozatosan kényelmetlen helyzetekbe; nemcsak a a férfiak uralta tudományos társadalom fogadja kétkedve, hanem a szállásadója és majdani mentora is, aki bevezeti a fotográfia rejtelmeibe. A fiatal botanikushallgató csakhamar összeköti a tudományt a művészettel, és a növényi textúrák dokumentálásán keresztül kerül közelebb nem csak hozzájuk, hanem önmagához is.