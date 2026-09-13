Balhé tört ki a Szalahék ellen győztes gólt szerző Tóth Rajmund interjúja közben

Az összefoglaló elején Tóth Rajmund gólja:

Az edző különösen elégedett volt játékosai hozzáállásával. Az előző fordulóban, az Erzurumspor ellen elveszített mérkőzés után elsősorban ezt a reakciót várta tőlük. – A játékosaim a végsőkig küzdöttek és karaktert mutattak – fogalmazott Palut.

A török szakember szerint a Konyaspor terve éppen arra épült, hogy kihasználja a Trabzonspor visszarendeződésének problémáit. Ehhez passzolt tökéletesen Tóth gólja is: a hazaiak labdaszerzés után gyorsan vezették végig az akciót.

Tóth vezényelte az ünneplő török szurkolókat

Nagy elismerésben részesült a meccs lefújása után Tóth, hiszen a csapat őt küldte előre, hogy vezényelje a Konyaspor szurkolóinak ünneplését. Friss igazolásként ez nagy élmény lehetett neki.

Tóth augusztusban, az ETO FC-től szerződött a Konyasporhoz, amellyel négyéves megállapodást kötött. Hamarosan a magyar válogtaottban is újta bizonyíthat , Marco Rossi szövetségi kapitány feltehetően számít majd rá a Nemzetek Ligája szeptemberi, októberi meccsein.