Október elején, meglepő technikával mutatkozhat be a Tesla hipersportautója

A Tesla nem átruházható meghívókat küldött az eseményre azoknak, akik már befizették a Roadster előlegét, ám nem tudni pontosan, hány megrendelés érkezett a csúszást szenvedő sportrautóra az elmúlt kilenc év során. Korábban az alapmodell árát kb. 60 millió forint becsülték. Egyelőre nem tisztázott, hogy a Roadster bemutatójának időpontját szándékosan időzítették-e úgy, hogy elvonják a figyelmet a Jaguar korszakalkotónak ígért új villanyautójáról, a Type 01-esről, amely öt nappal később, New Yorkban debütál.