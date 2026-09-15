A Tesla nem átruházható meghívókat küldött az eseményre azoknak, akik már befizették a Roadster előlegét, ám nem tudni pontosan, hány megrendelés érkezett a csúszást szenvedő sportrautóra az elmúlt kilenc év során. Korábban az alapmodell árát kb. 60 millió forint becsülték. Egyelőre nem tisztázott, hogy a Roadster bemutatójának időpontját szándékosan időzítették-e úgy, hogy elvonják a figyelmet a Jaguar korszakalkotónak ígért új villanyautójáról, a Type 01-esről, amely öt nappal később, New Yorkban debütál.
Október elején, meglepő technikával mutatkozhat be a Tesla hipersportautója
Nem kevesebb mint kilenc évvel a tanulmány bemutatása után leplezik le az amerikai márka új csúcsmodelljét, amely állítólag rakétahajtóművekkel is rendelhető lesz.
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