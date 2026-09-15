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Egy édesapa robbantott ki gyermekbántalmazási ügyet a magyar élsportban

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Előrelépés történhet a magyar atlétikában augusztus végén kirobbant gyermekbántalmazási ügyben. A kalapácsvető Szabados Ármin édesapjának vallomása után feljelentés történt, és hamarosan a nemzetközi szövetséghez is eljuthat az ügy.

Wiszt Péter
2026. 09. 15. 10:26
Szabados Ármin kalapácsvető Fotó: AFP/Ben Stansall
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Friss fejlemények a gyermekbántalmazási ügyben

Az ügyben azóta feljelentés történt, az eset körülményeit már a Szombathelyi Rendőrkapitányság vizsgálni kezdte. Szabados Ottó a Blikknek elárulta: hiába tett bejelentést a klubnál, a vezetőség nem foglalkozott azokkal, ahogy a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sem, noha utóbbi azt ígérte neki, hogy az új vezetőség foglalkozni fog az üggyel.

– Az ilyen esetekben a szövetségnek rövid időn belül egy gyermekvédelmi rendszert kéne felállítania, amely az üggyel foglalkozik. A hét elejéig várok a válaszukra, ha az nem érkezik meg, akkor a nemzetközi szövetséghez fordulok – közölte a lappal a tavalyi vb-n és az idei Eb-n is nyolcadik Szabados Ármin édesapja.

Cikkünk megjelenéséig a Dobó SE és a magyar szövetség sem reagált az elhangzottakra.

 

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