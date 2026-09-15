Mesterséges intelligenciával New Yorkban? Pókember sem segít, ha bajba kerülünk

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Hódít a mesterséges intelligencia (MI) a turizmusban: ma már algoritmusok tervezik a napjainkat, foglalják a repülőjegyeket és választják ki a szálláshelyeket. Ez nemsokára akár át is rendezheti a piacot, hiszen a gépek gyorsabbak, olcsóbbak, mint az utazási irodák és szervezők. Egy személyes kísérlet során egy teljes New York-i utazást szerveztem meg kizárólag az MI segítségével. Bár az eredmények lenyűgözők, a digitális idill mögött komoly anyagi, logisztikai és biztonsági veszélyek leselkednek az utasra. Léteznek ugyanis olyan sarkalatos pontok, ahol a gépi intelligencia elbukik. Szeszler Szilvia utazási szakértő mesélt lapunknak arról, hogy hol kell meghúzni a vörös vonalat.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 15. 5:48
Fotó: NEIL CONSTANTINE Forrás: NurPhoto
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A hagyományos utazási irodák évtizedekig abból éltek, hogy olyan információkhoz és globális foglalási rendszerekhez volt hozzáférésük, amilyenhez az átlagembernek nem. Ma az MI demokratizálta ezt a tudást. Egy gép másodpercek alatt képes összehasonlítani ezer szálláshely ár-érték arányát, kiszűrve a gyanúsan pozitív, fizetett értékeléseket. Nem fárad el, nincs nyitvatartási ideje. Az emberi jelenlét kiszorulása a foglalási és tervezési fázisból nem a jövő, hanem a jelen legszembetűnőbb valósága.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 8: A bride and groom pose for photographs in front of the Brooklyn Bridge, One World Trade Center and Lower Manhattan skyline on September 8, 2026 in the Brooklyn borough of New York City. The Tribute In Light art installation will be able to be seen within a 60-mile radius around Lower Manhattan from dusk on September 11 to dawn on September 12. Adam Gray/Getty Images/AFP (Photo by Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vörös vonalak

Szeszler Szilvia utazási szakértő ugyanakkor lapunknak megjegyezte, az MI-re nem versenytársként, hanem rendkívül hasznos titkárnőként vagy ötletadóként tekintenek a szakmában. A Trip and Travel Agency vezetője szerint még a szakmabelieknek is segít naprakésznek maradni az új külföldi programokkal kapcsolatban, de van egy nagyon merev határ, amit gép már nem léphet át.

Bár a New York-i utam digitális tervrajza papíron tökéletesnek tűnik, a kísérlet során gyorsan kirajzolódhatnak a technológia komoly árnyoldalai és veszélyei is. Az MI ugyanis nem tévedhetetlen, sőt, ha hibázik, azt hihetetlen magabiztossággal teszi. Ezt a jelenséget a programozók hallucinációnak nevezik, az utazás világában pedig komoly anyagi károkat okozhat vagy akár életveszélyes is lehet. Az egyik legfőbb veszély a rugalmatlanság és az adatok statikus jellege.

Hogyan tovább, ha novemberben egy váratlan esemény történik a környéken, ahol programot terveztem? Hogyan tovább, ha egy népszerűnek beállított negyed legrosszabb környékére sodródom egy korábban említett hallucináció miatt?

Szeszler Szilvia egy ennél sokkal nagyobb problémát is felvetett: a biztonság és a felelősség teljes hiányát. Amikor egy algoritmus segítségével vásárolunk belépőket vagy foglalunk szállást harmadik féltől származó linkeken keresztül, és valami félremegy, pél­dául törlik a járatunkat vagy a szálloda nem találja a foglalást a rendszerben, nem tudunk felhívni egy chatbotot, hogy azonnal küldjön egy másik jegyet vagy intézzen másik szobát. Az utazó pedig teljesen magára marad a tengerentúlon.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 8: People take photographs in front of the Brooklyn Bridge, One World Trade Center and Lower Manhattan skyline on September 8, 2026 in the Brooklyn borough of New York City. The Tribute In Light art installation will be able to be seen within a 60-mile radius around Lower Manhattan from dusk on September 11 to dawn on September 12. Adam Gray/Getty Images/AFP (Photo by Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Amikor a konkrét szerződéskötésre, szállás- és repülőjegy-foglalásra kerül a sor, a civileknek egyáltalán nem ajánlom, hogy az MI-re hagyatkozzanak. Ha az interneten kalózkodva, ellenőrizetlen linkeken foglalunk, hatalmasat lehet bukni. Egy tengerentúli útnál óriási a kiszolgáltatottság. Ha feltöltjük az egész család útleveleit és bankkártyaadatait a nagyvilágba, az adatbiztonsági szempontból felér egy öngyilkossággal, a hackerek pillanatok alatt visszaélhetnek velük. Az egészségügyi és konzuli információkat is mindig a hivatalos állami szerveknél kell ellenőrizni. Ez nem játék – jegyezte meg a turisztikai szakember.

Ha egy hivatalos irodán keresztül foglalunk, a cégnek törvényi kötelessége kártalanítani minket vagy azonnal azonos szintű cserehotelről gondoskodni, ha például csőtörés vagy természeti katasztrófa történik. Egy online gyűjtőoldal nem fog megmenteni. Egyik kollégám mesélte, amikor krízis volt a Fülöp-szigeteken: az ő utasa nyugodtan kávézott a váróban, mert az iroda már intézte az új jegyét, miközben kétszáz magánakciózó utas egymást taposta a pultnál, hogy hazajusson

– mesélte Szeszler Szilvia.

A fizikus módszere

Végül pedig ott van az utazás élményének homogenizálódása. Ha mindenki az MI által optimalizált legjobb útvonalakat kezdi el használni, akkor a mesterséges intelligencia akaratlanul is tömegturizmust generál ugyanott. Emellett eltűnik az utazás igazi varázsa, amikor eltévedünk egy idegen városban, és véletlenül rábukkanunk életünk legjobb pizzaszeletére. Vannak tehát olyan sarkalatos pontok, ahol a gép egyszerűen képtelen helyettesíteni az embert. Szeszler Szilva úgy látja, a jövő turizmusa valószínűleg nem a hagyományos irodák teljes pusztulását hozza el, hanem egyfajta hibrid modellt teremt. A gépek elvégzik a száraz adatelemzést és a mechanikus adminisztrációt, de az igazi biztonságot, a prémium élményt és a váratlan helyzetek kezelését továbbra is szakemberek fogják nyújtani.

A tapasztalati mérések híveként mindenesetre elindulok New Yorkba az MI által generált itineremmel a zsebemben, de a biztonság kedvéért elmentettem néhány hivatalos, emberi ügyfélszolgálati telefonszámot, és persze vannak egyéb biztonsági hálóim is. Aztán éles helyzetben meglátjuk, mit mutatnak a konkrét tapasztalatok.

New YorkEgyesült Államokmesterséges intelligencia

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