Mesterséges intelligenciával New Yorkban? Pókember sem segít, ha bajba kerülünk

A hagyományos utazási irodák évtizedekig abból éltek, hogy olyan információkhoz és globális foglalási rendszerekhez volt hozzáférésük, amilyenhez az átlagembernek nem. Ma az MI demokratizálta ezt a tudást. Egy gép másodpercek alatt képes összehasonlítani ezer szálláshely ár-érték arányát, kiszűrve a gyanúsan pozitív, fizetett értékeléseket. Nem fárad el, nincs nyitvatartási ideje. Az emberi jelenlét kiszorulása a foglalási és tervezési fázisból nem a jövő, hanem a jelen legszembetűnőbb valósága.

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Vörös vonalak

Szeszler Szilvia utazási szakértő ugyanakkor lapunknak megjegyezte, az MI-re nem versenytársként, hanem rendkívül hasznos titkárnőként vagy ötletadóként tekintenek a szakmában. A Trip and Travel Agency vezetője szerint még a szakmabelieknek is segít naprakésznek maradni az új külföldi programokkal kapcsolatban, de van egy nagyon merev határ, amit gép már nem léphet át.

Bár a New York-i utam digitális tervrajza papíron tökéletesnek tűnik, a kísérlet során gyorsan kirajzolódhatnak a technológia komoly árnyoldalai és veszélyei is. Az MI ugyanis nem tévedhetetlen, sőt, ha hibázik, azt hihetetlen magabiztossággal teszi. Ezt a jelenséget a programozók hallucinációnak nevezik, az utazás világában pedig komoly anyagi károkat okozhat vagy akár életveszélyes is lehet. Az egyik legfőbb veszély a rugalmatlanság és az adatok statikus jellege.

Hogyan tovább, ha novemberben egy váratlan esemény történik a környéken, ahol programot terveztem? Hogyan tovább, ha egy népszerűnek beállított negyed legrosszabb környékére sodródom egy korábban említett hallucináció miatt?

Szeszler Szilvia egy ennél sokkal nagyobb problémát is felvetett: a biztonság és a felelősség teljes hiányát. Amikor egy algoritmus segítségével vásárolunk belépőket vagy foglalunk szállást harmadik féltől származó linkeken keresztül, és valami félremegy, pél­dául törlik a járatunkat vagy a szálloda nem találja a foglalást a rendszerben, nem tudunk felhívni egy chatbotot, hogy azonnal küldjön egy másik jegyet vagy intézzen másik szobát. Az utazó pedig teljesen magára marad a tengerentúlon.