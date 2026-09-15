A romák járhatnak a legrosszabbul Magyar Péter nem teljesített ígéretei miatt

Április óta várják a pénzt
A vártnál jóval többen támogatták a Tiszát a cigány közösségekben, amelyben a dupla családi pótlék ígérete meghatározó szerepet játszhatott, Forgács értékelése szerint. A szekértő elmondta, hogy április 13. nagyon sokan óta rendszeresen azt kérdezik a postástól, mikor érkezik már a megemelt összeg. Az elhúzódó várakozás pedig idővel súlyos bizalomvesztést okozhat, Forgács pedig úgy látja, sok roma választó ma már most úgy érzi, hogy „istentelenül átverték”. A csalódottság hátterében azonban nem kizárólag az elmaradt pénzbeli juttatás áll. Forgács hangsúlyozta, a romák jelentős része munkából él, és továbbra is abból akar boldogulni.
A Fidesz-kormány foglalkoztatáspolitikájának egyik legfontosabb eredménye éppen az volt, hogy a segélyezés helyett a munka világa felé terelte a cigányságot.
Ezt szolgálta egyebek mellett a közfoglalkoztatás fokozatos visszaszorítása és az elsőleges munkaerőpiacra való átvezetés, valamint a 25 év alattiak és a többgyermekes édesanyák adómentessége. Forgács értékelése alapján ezeknek az intézkedéseknek a roma családok is az első számú nyertesei közé tartoztak. A KSH adatai alapján 2015-ben még a roma foglalkoztatottak 41 százaléka dolgozott közfoglalkoztatottként, 2023-ra azonban ez az arány 17 százalékra csökkent.
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