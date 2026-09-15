A romák járhatnak a legrosszabbul Magyar Péter nem teljesített ígéretei miatt

A minimálbér megduplázása is elmaradhat

Szintén elmaradni látszik Magyar Péter másik nagy ígérete, nevezetesen a Tisza-kormány által 2027-től kétszeresére emelt minimál bér bevezetése is kétségessé vált. Szeptemberben

Kármán András pénzügyminiszter legutóbb a bérek termelékenységet meghaladó növekedését nevezte a gazdaság egyik problémájának.

Magyar Péter 2024 szeptemberében még azt ígérte, hogy a Tisza-kormány 2027-től duplájára emeli az akkor 266 800 forintos minimálbért, a kormányzati kommunikáció azonban már nem ennek megvalósításáról szól. Kármán András pénzügyminiszter a Közgazdász-vándorgyűlésen már arról beszélt, hogy a reálbérköltség 2022 és 2026 között több mint 16 százalékkal emelkedett, miközben a termelékenység javulása a három százalékot sem érte el. A tárcavezető lényegében túl gyorsnak ítélte a bérek növekedését a gazdaság teljesítményéhez képest.

Így kevés esély mutatkozik ennek a korábbi vállalásnak a teljesítésére is. A munkaadók és a szakszervezetek korábbi hároméves bérmegállapodása 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő 2027-re, ám a gazdasági növekedés elmaradása miatt már ennek tarthatósága is kérdésessé vált.

A minimálbér érdemi emelésének elmaradása különösen érzékenyen érintheti a hátrányos helyzetű térségekben élőket és az alacsonyabb hozzáadott értékű munkakörökben dolgozókat. Vagyis éppen azokat, a segélyezés helyett a legális foglalkoztatásban és az elsődleges munkaerőpiacon keresnék a boldogulásukat.

A segély nem pótolja a munkát

A helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy a roma férfiak jelentős része hagyományosan az építőiparban és az ahhoz kapcsolódó munkakörökben keres és talál megélhetést. Az ágazat mostani visszaesése ezért a hátrányos helyzetű térségeket és családokat az országos átlagnál is jobban érintheti.

Lapunk is beszámolt arról, az építőipari beruházások lényegében leálltak, a vállalkozások jelentős része pedig már a meglévő kapacitások fenntartásáért küzd. A második negyedévben elindított kivitelezések összértéke mindössze 470 milliárd forint körül alakult, ami 2021 óta a harmadik leggyengébb negyedéves eredmény. Az újonnan indított projektek értéke 41 százalékkal maradt el az első negyedévitől.