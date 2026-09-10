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Kijózanító pofon: Túl magasak a magyar bérek a pénzügyminiszter szerint

Kijózanító pofon: Túl magasak a magyar bérek a pénzügyminiszter szerint

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Hangzatos ígérete volt a kampányban a Tiszának a minimálbér duplájára emelése, ahogy a családi pótlék megkétszerezésének belengetése is. A jelek szerint most megkezdődött a magyarázkodás időszaka.

Kiss Gergely
2026. 09. 10. 13:37
Kármán András pénzügyminiszter nem kertelt a Közgazdász Vándorgyűlésen Fotó: Havran Zoltán
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Hiába magyarázkodnak

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter hiába magyarázkodik, a tények attól még tények maradnak. Elszaladtak az üzemanyagárak, megugrott az államadósság és 2010 óta nem látott szinten a költségvetési hiány. 

Közben sorra tűnnek el a kampányígéretek: 

nincs dupla családi pótlék, elmaradnak a béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája, és 480 forintos üzemanyag sincs.

A képviselő jelezte: az ígéretek betartása helyett megszorítások, visszaeső beruházások és gyárbezárások jutottak a magyar embereknek. „Ez a Tisza-kormány gazdasági teljesítménye. A számlát pedig ismét a magyar családok fizetik meg” – tette hozzá. 

gazdaságTisza-kormányminimálbér

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