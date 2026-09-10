Kijózanító pofon: Túl magasak a magyar bérek a pénzügyminiszter szerint

Hiába magyarázkodnak

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter hiába magyarázkodik, a tények attól még tények maradnak. Elszaladtak az üzemanyagárak, megugrott az államadósság és 2010 óta nem látott szinten a költségvetési hiány.

Közben sorra tűnnek el a kampányígéretek:

nincs dupla családi pótlék, elmaradnak a béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája, és 480 forintos üzemanyag sincs.

A képviselő jelezte: az ígéretek betartása helyett megszorítások, visszaeső beruházások és gyárbezárások jutottak a magyar embereknek. „Ez a Tisza-kormány gazdasági teljesítménye. A számlát pedig ismét a magyar családok fizetik meg” – tette hozzá.