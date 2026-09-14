Mészáros Lőrinc megszólalt a Mészáros Csoport jövőjéről és a magyar nagytőke helyzetéről
Mészáros Lőrinc a választások után a Mészáros Csoport jövőjéről és a magyar nagytőke helyzetéről beszélt a cégcsoport családi napján. A vállalkozó szerint a csoport töretlenül terjeszkedik, és elmondta, hogy már átélt egy hasonló időszakot, 2002 és 2010 között.
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