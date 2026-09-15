Az elképesztő Honvéd-futballdiadal, amely után idehaza a levél sem rezdült

Diktál az edző, írja a gépírónő

Amúgy négy nappal a milánói meccs előtt a Honvédnak Dorogon kellett az NB I-ben játszania (halasztásról szó sem lehetett), a végeredmény 2-2 lett.

A dorogi meccsre érkezett olaszországi megfigyelőcsapat módfelett elégedetten mehetett haza, a jegyzetfüzetekbe az került be, hogy a Honvéd egyáltalán nem verhetetlen csapat.

Ennek fényében az 1-0-s magyar siker még elképesztőbb. De adjuk most már át a szót Lakat Károlynak, aki a következőket diktálta le a Népsport gépírónőjének a nagy győzelem után: „A mérkőzés előtt sokat beszélgettem a játékosokkal arról, hogy miként is játsszanak a félelmetes San Siróban. Abban állapodtunk meg, hogyha nálunk van a labda, akkor a széleken vezetjük a támadásokat és sok mozgással próbáljuk szétzilálni a tömörülő Inter-védelmet.

Azt kértem: ha az Interhez kerül a labda, mindenki azonnal fusson hátra és már a pálya közepén próbáljuk visszaszerezni a labdát. Terveinket sikerült valóra váltani, mert okosan, taktikusan játszottak a fiúk.

A szünetben mindenkit arra figyelmeztettem, hogy az egy gól szép előny, de van még hátra 45 perc. És köztudott: az Internek félelmetes az utolsó negyedórája.

Így is történt. Az Inter hajráját szerencsésen sikerült átvészelnünk, mégpedig azért, mert mozgásban volt az egész csapat, s ha valaki hibázott, ketten is a segítségére siettek. Nemcsak erőnlétileg, hanem technikailag is felülmúltuk az ellenfelet. A mieink vastapsot kaptak, az Intert kifütyülték. A csapatból mindenki harcosan, lelkesen játszott. Nem emelek ki senkit, hiszen mindenki megtette a magáét."

Helenio Herrera, az Inter legendás edzője volt. A 76-os meccsen már nem ő ült a kispadon Forrás: sportskeeda.com

A Honvéd edzője egy nappal később, a visszapillantó cikkében ezt diktálta le: „Ez olyan szép, hogy nem is lehet igaz.

Nagyon, de nagyon nagy sikernek tartom az Inter idegenbeli legyőzését, miután igencsak kevés csapat dicsekedhet el azzal, hogy a San Siro poklában nyerni tud.

Ugyanakkor a játékosoknak azt mondtam, az 1-0-s vezetés ellenére gondolkodjanak úgy, mintha az ellenfél vezetne. Semminek nincs még vége, hiszen ahogy mi idegenben győzni tudtunk, a nagy nemzetközi rutinnal rendelkező Intert képesnek tartom arra, hogy Budapesten hasonló sikert érjen el. Persze, ez már egy új fejezet lesz, s bízom abban, hogy a továbbjutást is kiharcolhatja a csapat."