Az elképesztő Honvéd-futballdiadal, amely után idehaza a levél sem rezdült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ötvenéves lett az a nemzetközi kupamérkőzés, amelyen a Budapesti Honvéd idegenben 1-0-ra legyőzte az Internazionale csapatát. Bármennyire is hihetetlen, ez az UEFA Kupa-találkozó volt mindmáig az utolsó olyan európai kupameccs, amelyen egy magyar együttes idegenben nyerni tudott egy olasz csapat otthonában. A Honvéd kispadján Lakat Károly ült. Fia, Lakat T. Károly a meccs alatt Isztambulban a Videoton UEFA Kupában vívott és elveszített meccsén ült, majd másnap reggel az isztambuli repülőtéren értesült az édesapa és a Budapesti Honvéd nagy sikeréről.

Lantos Gábor
2026. 09. 15. 5:00
Póczik József (balra) gólöröme mellette Weimper István a Honvéd-Internazionale UEFA Kupa-visszavágón 1976-ban
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Égbekiáltó címek helyett meglepő visszafogottság

A Honvéd akkori sikere mai szemmel nézve is döbbenetes meglepetés, akkor sem volt kisebb, de a magyar napilapok címoldalán csak igen-igen visszafogott mondatok jelentek meg. A nagy győzelem másnapján a Népsport annyit engedett meg magának, hogy: „Kedvező helyzetben a Honvéd.” Az Esti Hírlap címe: „Mérsékelt játék, elfogadható eredmények, Honvéd-bravúr a San Siróban.” Magyar Hírlap: „A Bp. Honvéd legyőzte az Internazionalét.” Népszabadság: „Elfogadható kuparajt, de nehéz visszavágó vár a négy csapatra.” A Népszava és a Magyar Nemzet a korai lapzárta miatt nem tudott beszámolni a kispesti csapat nagy győzelméről. Maradjunk annyiban, hogy fél évszázaddal ezelőtt kissé más volt a mérce a magyar sportújságírók körében. Ma egy Inter (vagy bármely olasz csapat) elleni idegenbeli siker esetén a hozsanna leesne az újságok és az internetes portálok címoldaláról.

A kép jobb oldalán a Honvéd akkori edzője, Lakat Károly, aki újságírónak is remek volt - Fotó: MTI/Németh Ferenc

Semmi szín alatt nem kisebbítve a Honvéd érdemeit, annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az 1976-os Internazionale már nem az a csapat volt, amelyet a hatvanas években megismert a világ és amely 1965-ben a Benficát legyőzve megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A Helenio Herrera vezette Grande Inter csodájára járt a világ, abból a csapatból a Honvéd elleni meccsre csak Mazzola és Fachetti maradt hírmondónak. 

Diktál az edző, írja a gépírónő

Amúgy négy nappal a milánói meccs előtt a Honvédnak Dorogon kellett az NB I-ben játszania (halasztásról szó sem lehetett), a végeredmény 2-2 lett. 

A dorogi meccsre érkezett olaszországi megfigyelőcsapat módfelett elégedetten mehetett haza, a jegyzetfüzetekbe az került be, hogy a Honvéd egyáltalán nem verhetetlen csapat. 

Ennek fényében az 1-0-s magyar siker még elképesztőbb. De adjuk most már át a szót Lakat Károlynak, aki a következőket diktálta le a Népsport gépírónőjének a nagy győzelem után: „A mérkőzés előtt sokat beszélgettem a játékosokkal arról, hogy miként is játsszanak a félelmetes San Siróban. Abban állapodtunk meg, hogyha nálunk van a labda, akkor a széleken vezetjük a támadásokat és sok mozgással próbáljuk szétzilálni a tömörülő Inter-védelmet.

Azt kértem: ha az Interhez kerül a labda, mindenki azonnal fusson hátra és már a pálya közepén próbáljuk visszaszerezni a labdát. Terveinket sikerült valóra váltani, mert okosan, taktikusan játszottak a fiúk. 

A szünetben mindenkit arra figyelmeztettem, hogy az egy gól szép előny, de van még hátra 45 perc. És köztudott: az Internek félelmetes az utolsó negyedórája.

Így is történt. Az Inter hajráját szerencsésen sikerült átvészelnünk, mégpedig azért, mert mozgásban volt az egész csapat, s ha valaki hibázott, ketten is a segítségére siettek. Nemcsak erőnlétileg, hanem technikailag is felülmúltuk az ellenfelet. A mieink vastapsot kaptak, az Intert kifütyülték. A csapatból mindenki harcosan, lelkesen játszott. Nem emelek ki senkit, hiszen mindenki megtette a magáét."

Helenio Herrera, az Inter legendás edzője volt. A 76-os meccsen már nem ő ült a kispadon Forrás: sportskeeda.com

A Honvéd edzője egy nappal később, a visszapillantó cikkében ezt diktálta le: „Ez olyan szép, hogy nem is lehet igaz. 

Nagyon, de nagyon nagy sikernek tartom az Inter idegenbeli legyőzését, miután igencsak kevés csapat dicsekedhet el azzal, hogy a San Siro poklában nyerni tud.

Ugyanakkor a játékosoknak azt mondtam, az 1-0-s vezetés ellenére gondolkodjanak úgy, mintha az ellenfél vezetne. Semminek nincs még vége, hiszen ahogy mi idegenben győzni tudtunk, a nagy nemzetközi rutinnal rendelkező Intert képesnek tartom arra, hogy Budapesten hasonló sikert érjen el. Persze, ez már egy új fejezet lesz, s bízom abban, hogy a továbbjutást is kiharcolhatja a csapat."

Kiharcolta. 1976. szeptember 29-én a Népstadionban 25 ezer néző előtt a Honvéd 1-1-es döntetlent ét el az Internazionale ellen és kiütötte az olasz csapatot az UEFA Kupából.

 

dr. Lakat KárolyFC InternazionaleBudapesti Honvéd SE

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbokros lajos

Humora a régi

Pilhál György avatarja

A nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.