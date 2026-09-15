Az elképesztő Honvéd-futballdiadal, amely után idehaza a levél sem rezdült

Égbekiáltó címek helyett meglepő visszafogottság
A Honvéd akkori sikere mai szemmel nézve is döbbenetes meglepetés, akkor sem volt kisebb, de a magyar napilapok címoldalán csak igen-igen visszafogott mondatok jelentek meg. A nagy győzelem másnapján a Népsport annyit engedett meg magának, hogy: „Kedvező helyzetben a Honvéd.” Az Esti Hírlap címe: „Mérsékelt játék, elfogadható eredmények, Honvéd-bravúr a San Siróban.” Magyar Hírlap: „A Bp. Honvéd legyőzte az Internazionalét.” Népszabadság: „Elfogadható kuparajt, de nehéz visszavágó vár a négy csapatra.” A Népszava és a Magyar Nemzet a korai lapzárta miatt nem tudott beszámolni a kispesti csapat nagy győzelméről. Maradjunk annyiban, hogy fél évszázaddal ezelőtt kissé más volt a mérce a magyar sportújságírók körében. Ma egy Inter (vagy bármely olasz csapat) elleni idegenbeli siker esetén a hozsanna leesne az újságok és az internetes portálok címoldaláról.
Semmi szín alatt nem kisebbítve a Honvéd érdemeit, annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az 1976-os Internazionale már nem az a csapat volt, amelyet a hatvanas években megismert a világ és amely 1965-ben a Benficát legyőzve megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A Helenio Herrera vezette Grande Inter csodájára járt a világ, abból a csapatból a Honvéd elleni meccsre csak Mazzola és Fachetti maradt hírmondónak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!