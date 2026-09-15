Egészen elképesztő árat fizetnek a németek az áramért

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Eurómilliárdos állami támogatás mellett drágult a lakossági rezsi az Energiewende húsz évében.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 15. 8:51
Fotó: SINA SCHULDT Forrás: DPA
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Költségen költség

Importáramból pedig bőven akad Németországban. Ráadásul 2025-ben a fosszilis alapú áramtermelés összességében stagnált, de csak azért, mert a lignitalapú termelés visszaesését részben a földgázalapú termelés növekedése ellensúlyozta. – Visszatérő kijelentés, hogy a nap- és szélerőművek igen olcsón termelnek áramot, ami ideális körülmények között igaz is. De a villamosenergia-rendszer teljes költségével kell számolni, a hálózatokka, szabályozható erőművekkel, energiatárolókkal, rendszerirányítással, kiegyenlítő energiával együtt. Mindezek kiépítésének és működetetésének szintén ára van – részletezte Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy az energiafordulat,

az Energiewende költségei mindinkább az államkasszát terhelik, mintsem közvetlenül a fogyasztók pénztárcáját: ez 2026–ban 6,5 milliárd euróba kerül.

Nagyjából száz euróval kevesebbet kell emiatt fizetnie egy átlagos fogyasztású háztartásnak. Ráadásul a tervek szerint 2027 és 2029 között évente további 5,525 milliárd euró menne ugyanerre a célra. De ezzel nincs vége az Energiawende költségeinek.

Annál is drágább, csak nem látszik

– A német gazdasági minisztérium 2026-ban összesen 30 milliárd eurónyi energetikai tehercsökkentéssel számol, amelyből 6,5 milliárd euró az átviteli hálózati költségek támogatása, további 16,2 milliárd euró pedig az EEG-finanszírozás költségvetési átvállalásához kapcsolódik. Mindjárt más megvilágításba kerül a 35,6 eurócentes háztartási átlagár, ha tudjuk, hogy az egyes költségelemeket több milliárd eurós nagyságrendben az államkassza állja – emelte ki a szakértő.

Hozzátette: mindezekből nem az következik, hogy nincs szükség nap- vagy szélerőművekre, csak látni kell e technológiák másik oldalát is. Egy ország energiastratégiáj akkor eredményes, ha az ellátásbiztonság mellett racionális mértékű a teljes rendszer költsége.

németországvillamosenergia rendszerg20Hárfás Zsolt

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