Megnyílnak az ügynökakták: digitálisan is kereshetővé válik a kommunista állambiztonság iratanyaga

A jogalkotó külön figyelmet fordított az áldozatok és hozzátartozóik jogaira is. A megfigyelt személy például megismerheti a róla jelentő vagy vele foglalkozó állambiztonsággal együttműködő személy, illetve hivatásos alkalmazott természetes személyazonosító adatait. Az elhunyt megfigyelt személyt pedig meghatározott feltételekkel hozzátartozója is megilletheti az információs hozzáférés joga.

Nem maradhatnak örökké titkosak az iratok

A törvény a minősített dokumentumok esetében is szigorúbb felülvizsgálati rendszert állít fel. Az állambiztonsági iratokban található minősített adatokat legalább kétévente kötelezően felül kell vizsgálni, és soron kívüli felülvizsgálatra is lehetőség nyílik. A minősítés fenntartása csak meghatározott nemzetbiztonsági, nemzetközi vagy más törvényben rögzített okok alapján indokolható.

Ennek ellenőrzésére létrejön a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság, amelyben nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok és jogászok is helyet kapnak. A testület 13 tagból áll, és az ellenzéki képviselőcsoportok két szakértő személyére is javaslatot tehetnek, akiket a kormány köteles kinevezni.

Mint ismert, Magyar Péter még a választások után jelentette be, hogy a Tisza Párt kormánya megnyitja az ügynökaktákat. A miniszterelnök ígérete szerint október 22-én hozzáférhetővé válnak a nem minősített ügynökakták.