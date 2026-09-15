Stocker felszólalt a spanyol terv ellen: Nem szabad a migránsok illegális határátlépését legális státusszal jutalmazni

A következő helyszín, ahol várhatóan körülbelül 1000 migránst fognak elszállásolni, a Poniente rakpart kikötői területén található egy élelmiszerbank raktára mellett. A tábor már megépült, de a sátrak még üresek, és kritikusnak ítélt kikötői létesítményekben találhatók.

A kikötői hatóság saját műszaki jelentései is a telepítés ellen tettek javaslatot, ezt a nézetet az Egységes Rendőrségi Szakszervezet is osztja, amely a tűz és az evakuálás lehetséges kockázataira és nehézségeire figyelmeztet.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök az év végét tűzte ki határidőnek az autonóm város helyzetének „stabilizálására”.

Borítókép: Migránsközpont Ceután (Fotó: AFP)