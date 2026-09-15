Rendkívüli

Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát

Stocker felszólalt a spanyol terv ellen: Nem szabad a migránsok illegális határátlépését legális státusszal jutalmazni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Spanyolország tervezett migránslegalizálása Ausztriában is kritikát váltott ki. Egy parlamenti vizsgálatra válaszul Christian Stocker pénzügyminiszter (ÖVP) határozottan felszólalt a spanyol megközelítés ellen.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 15. 8:39
Migránsközpont Ceután Fotó: ANTONIO SEMPERE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A következő helyszín, ahol várhatóan körülbelül 1000 migránst fognak elszállásolni, a Poniente rakpart kikötői területén található egy élelmiszerbank raktára mellett. A tábor már megépült, de a sátrak még üresek, és kritikusnak ítélt kikötői létesítményekben találhatók. 

A kikötői hatóság saját műszaki jelentései is a telepítés ellen tettek javaslatot, ezt a nézetet az Egységes Rendőrségi Szakszervezet is osztja, amely a tűz és az evakuálás lehetséges kockázataira és nehézségeire figyelmeztet.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök az év végét tűzte ki határidőnek az autonóm város helyzetének „stabilizálására”.

Borítókép: Migránsközpont Ceután (Fotó: AFP)

CeutaAusztriamigránsválságSpanyolország

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbokros lajos

Humora a régi

Pilhál György avatarja

A nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu