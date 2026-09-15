Öt új alkotmánybírót választott a tiszás többség

A kormánypárti álláspont szerint ugyanis az új bírák megválasztásának legitimitását megkérdőjelezi, hogy a korábbi alkotmánybírák mandátumát az Alaptörvény módosításával szüntették meg. A Fidesz az Alkotmánybíróságon is megtámadta a módosítást, a testület azonban nem a módosítás tartalmát vizsgálta, hanem azt, hogy az elfogadásának folyamata megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.

Mint ismert, Magyar Péter csütörtökön tette közzé, hogy kiket jelöl alkotmánybírónak a Tisza Párt. A Tűzfalcsoport akkor utánajárt, hogy miért pont ezeket a személyeket választotta ki a kormányfő.

A leggyalázatosabb jelöltnek Chronowski Nórát nevezik. Ő egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász, és a nyár elején ő is aláírta a közjogi tisztségviselők eltávolítását követelőnyílt levelet Fleck Zoltánnal, Majtényi Balázzsal, Kis Jánossal, Halmai Gáborral és Baka Andrással.

Ligeti Miklós feltehetően azért került a listára, mert Magyar Péter sötét ügyei körül kutakodott, így célszerű volt pakolópályára tenni a túlságosan aktív jogvédőt – írja a Tűzfalcsoport. Kovács András György kúriai tanácselnökől azt írják, hogy aktív politikai harcai miatt vált neves bíróvá és ennek okán adminisztratív eszközöket is be kellett vetni a megfékezésére. Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt pedig a szegedi jogi karon oktatnak, ahol Görög Márta volt a dékán, mielőtt igazságügyi miniszter lett.

Emlékezetes, a parlament tiszás többsége július végén választotta meg az Alkotmánybíróság elnökének azt a Sonevend Pált, aki egy májusi elemzésében már éppen azt fejtegette, hogy miként kellene átalakítani az Alkotmánybíróságot, idő előtt lezárni alkotmánybírói megbízatásokat, megnyitni az utat új bírák megválasztása előtt, és akár más közjogi tisztségviselők elmozdítását is megvizsgálni. Sonnevend Hende Csaba helyét foglalta el az Alkotmánybíróságban.