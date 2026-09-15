Öt új alkotmánybírót választott a tiszás többség

Újabb lépés az Alkotmánybíróság átalakításában
A mostani személyi változások nem előzmény nélküliek. Az alaptörvény 17. módosítása miatt előbb Hende Csaba mandátuma szűnt meg, majd szeptember 1-jével Polt Péter, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és id. Lomnici Zoltán is távozott a testületből. Czine Ágnes mandátuma pedig novemberben jár le az új életkori szabályok miatt.
A megüresedő helyekre így rövid idő alatt több új alkotmánybírót kellett választani. Hende Csaba helyére korábban Sonnevend Pált választotta meg a Tisza-többség, aki időközben az Alkotmánybíróság elnöke is lett.
A mostani ötös megválasztásával a Tisza által támogatott új tagok száma tovább nő, miközben az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk által javasolt jelöltek nem kerültek be a testületbe. A párt öt saját jelöltet állított, a Fidesz–KDNP pedig nem vett részt a folyamatban, és illegitimnek minősítette az új alkotmánybírák megválasztását.
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