Rendkívüli

Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát

Öt új alkotmánybírót választott a tiszás többség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Öt új taggal bővül az Alkotmánybíróság: a Tisza Párt által támogatott Chronowski Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt is megkapta az alkotmánybírói mandátumot. A döntéssel újabb fontos állomásához érkezett az Alkotmánybíróság átalakítása, amelynek előzménye több bíró mandátumának megszüntetése volt.

Gábor Márton
2026. 09. 15. 11:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb lépés az Alkotmánybíróság átalakításában

A mostani személyi változások nem előzmény nélküliek. Az alaptörvény 17. módosítása miatt előbb Hende Csaba mandátuma szűnt meg, majd szeptember 1-jével Polt Péter, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és id. Lomnici Zoltán is távozott a testületből. Czine Ágnes mandátuma pedig novemberben jár le az új életkori szabályok miatt.

A megüresedő helyekre így rövid idő alatt több új alkotmánybírót kellett választani. Hende Csaba helyére korábban Sonnevend Pált választotta meg a Tisza-többség, aki időközben az Alkotmánybíróság elnöke is lett.

A mostani ötös megválasztásával a Tisza által támogatott új tagok száma tovább nő, miközben az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk által javasolt jelöltek nem kerültek be a testületbe. A párt öt saját jelöltet állított, a Fidesz–KDNP pedig nem vett részt a folyamatban, és illegitimnek minősítette az új alkotmánybírák megválasztását.

A kormánypárti álláspont szerint ugyanis az új bírák megválasztásának legitimitását megkérdőjelezi, hogy a korábbi alkotmánybírák mandátumát az Alaptörvény módosításával szüntették meg. A Fidesz az Alkotmánybíróságon is megtámadta a módosítást, a testület azonban nem a módosítás tartalmát vizsgálta, hanem azt, hogy az elfogadásának folyamata megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.

Mint ismert, Magyar Péter csütörtökön tette közzé, hogy kiket jelöl alkotmánybírónak a Tisza Párt. A Tűzfalcsoport akkor utánajárt, hogy miért pont ezeket a személyeket választotta ki a kormányfő.

A leggyalázatosabb jelöltnek Chronowski Nórát nevezik. Ő egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász, és a nyár elején ő is aláírta a közjogi tisztségviselők eltávolítását követelőnyílt levelet Fleck Zoltánnal, Majtényi Balázzsal, Kis Jánossal, Halmai Gáborral és Baka Andrással.

Ligeti Miklós feltehetően azért került a listára, mert Magyar Péter sötét ügyei körül kutakodott, így célszerű volt pakolópályára tenni a túlságosan aktív jogvédőt – írja a Tűzfalcsoport. Kovács András György kúriai tanácselnökől azt írják, hogy  aktív politikai harcai miatt vált neves bíróvá és ennek okán adminisztratív eszközöket is be kellett vetni a megfékezésére. Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt pedig a szegedi jogi karon oktatnak, ahol Görög Márta volt a dékán, mielőtt igazságügyi miniszter lett.

Emlékezetes, a parlament tiszás többsége július végén választotta meg az Alkotmánybíróság elnökének azt a Sonevend Pált, aki egy májusi elemzésében már éppen azt fejtegette, hogy miként kellene átalakítani az Alkotmánybíróságot, idő előtt lezárni alkotmánybírói megbízatásokat, megnyitni az utat új bírák megválasztása előtt, és akár más közjogi tisztségviselők elmozdítását is megvizsgálni. Sonnevend Hende Csaba helyét foglalta el az Alkotmánybíróságban.

Fidesz: illegitim az új alkotmánybírák megválasztása

Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, egyúttal jelezték: azok jelölésében és megválasztásában nem vettek részt kedden. Az ellenzéki párt keddi közleményben rámutatott: a Tisza Párt visszaélve a kétharmados többségével a 17. alaptörvény-módosításnak nevezett, személyre szóló és visszamenőleges jogalkotással megtörte Magyarország alkotmányos rendjét, foglyul ejtette a köztársasági elnök intézményét, önkényesen lefejezte és megtizedelte, majd most megszállja az Alkotmánybíróságot. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét és fölszámolták a jogállamiságot – hangsúlyozták. Kijelentették, a politikai önkény építéséhez a Fidesz nem asszisztál. Hozzátették: a Fidesz a Tisza önkényével szembeni politikai ellenállást képviseli, szervezi és segíti.

Az önkény rendszerét fel fogjuk számolni, az illegitim döntéseket felül fogjuk vizsgálni, a politikai önkény áldozatainak elégtételt adunk, a politikai önkény kiszolgálóit pedig felelősségre vonjuk

– írták.

Borítókép: Az öt új alkotmánybíró eskütétele (Fotó: Hatlaczki Balázs)

alkotmánybíróságalaptörvénytisza pártligeti miklóschronowski nóramandátum

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbokros lajos

Humora a régi

Pilhál György avatarja

A nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu