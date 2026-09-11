Megbízható kádereket ültethet a Tisza az alkotmánybírói székekbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kedden szavaz az Országgyűlés a jelöltekről.

Gidró Kriszta
2026. 09. 11. 12:42
Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tűzfalcsoport elemzése szerint mivel a jelenleg regnáló alkotmánybírák közül többen átálltak, a hat új alkotmánybíró velük összefogva minden fontos kérdésben Magyar Péter ízlésének megfelelő döntéseket hozhatnak. A félelem és a megfelelési kényszer összefogja a testületet.

Mint megírtuk, a Fidesz-frakció az Alkotmánybíróságon támadta meg az alaptörvény módosítását. A testület azonban nem hozott érdemi döntést a kérdésben. Az alkotmánybíróság álláspontja az volt, hogy az alaptörvény értelmében a jogszabály tartalmát nem vizsgálhatják, csak azt, hogy a folyamat megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.

Tehát amikor a testület visszadobta a Fidesz kezdeményezését, nem azt állította, hogy jogszerű maga az alaptörvény-módosítás.

A Fidesz frakció ugyanakkor arra mutatott rá, hogy jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A kényszernyugdíjazott alkotmánybírák megbízatását a Tisza alaptörvény-ellenesen szüntette meg a Fidesz frakció álláspontja szerint, tehát az új alkotmánybírák nem lesznek legitim közjogi tényezők.

Az alkotmánybíró-jelölteket hétfőn hallgatja meg az illetékes bizottság, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.

 

alkotmánybíróságtiszatűzfalcsoportMagyar Péter

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Bayer Zsolt avatarja

Mit kínál az AfD? Azt, hogy megállítja a migrációt. A multikulti elutasítása. Az Oroszország elleni szankciók eltörlése. Visszatérés az olcsó orosz energia használatára. Hagyományos családmodell. Anti-woke. Az atomerőművek újraindítása.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu