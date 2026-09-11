Megbízható kádereket ültethet a Tisza az alkotmánybírói székekbe

A Tűzfalcsoport elemzése szerint mivel a jelenleg regnáló alkotmánybírák közül többen átálltak, a hat új alkotmánybíró velük összefogva minden fontos kérdésben Magyar Péter ízlésének megfelelő döntéseket hozhatnak. A félelem és a megfelelési kényszer összefogja a testületet.

Mint megírtuk, a Fidesz-frakció az Alkotmánybíróságon támadta meg az alaptörvény módosítását. A testület azonban nem hozott érdemi döntést a kérdésben. Az alkotmánybíróság álláspontja az volt, hogy az alaptörvény értelmében a jogszabály tartalmát nem vizsgálhatják, csak azt, hogy a folyamat megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.

Tehát amikor a testület visszadobta a Fidesz kezdeményezését, nem azt állította, hogy jogszerű maga az alaptörvény-módosítás.

A Fidesz frakció ugyanakkor arra mutatott rá, hogy jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A kényszernyugdíjazott alkotmánybírák megbízatását a Tisza alaptörvény-ellenesen szüntette meg a Fidesz frakció álláspontja szerint, tehát az új alkotmánybírák nem lesznek legitim közjogi tényezők.

Az alkotmánybíró-jelölteket hétfőn hallgatja meg az illetékes bizottság, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.