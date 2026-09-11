Az eső esik, az üzemanyag ára nő – tippeljen, Magyar Péter melyiket tartja említésre méltónak!

A Tisza-kormány április vége és július vége között 2347 milliárd forinttal növelte az államadósságot. Ami biztos, hogy a Fidesz–KDNP 80 százalék fölötti szintről 74,6 százalékra csökkentette az államadósságot a GDP arányában. A Tisza-kormány ezt növelné most 77,5 százalékra.

A kampányban még 480 forintos üzemanyagról volt szó

Orbán Viktor a közösségi oldalán a kormány gazdaságpolitikája kapcsán tudatta, hogy rekordmagas a benzinár, költségvetési hiány, valamint az államadósság is.

Becsapták az embereket

– írta a Fidesz elnöke.

Orbán megosztotta Bóka János legfrissebb videóját, amelyben a frakcióvezető felidézte, hogy Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat követelt a Fidesz-kormánytól. Most viszont a miniszterelnök az ellátásbiztonságra hivatkozva visszakozik attól, hogy védett árat vezessen be az üzemanyagokra – amit egyébként a Tisza törölt el. Az államadósság kapcsán Bóka megjegyezte, hogy az rendkívül magas szintre, 65,715 milliárd forintra emelkedett. Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt olyan nagy, mint most.

Vajon a Tisza mennyi ígéretéről derül még ki, hogy hazugság volt?

– fogalmazott a frakcióvezető.