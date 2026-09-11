Tovább akciózik a tiszás közmédia: Andrej Babis Orbán Viktort dícsérő szavait is cenzúrázták
Nem állnak le, egyszerűen kihagyták a volt miniszterelnököt célzó méltatást. Németh Balázs nem is hagyta szó nélkül Orbán Viktor nevének cenzúrázását.
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