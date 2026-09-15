Fogy a türelem: demonstrációval fenyegetnek a fuvarozók a dízelár miatt

A külföldieket is ellenőriznék

A fuvarozói érdekképviseletek szerint nemcsak az adó- és üzemanyagterhek, hanem a piaci verseny feltételei miatt is sürgős beavatkozásra van szükség.

Javaslataik között szerepel a HU-GO útdíjrendszer felülvizsgálata és az útdíjcsalások visszaszorítása, valamint a külföldi fuvarozók hatékonyabb ellenőrzése a határokon, illetve a fel- és lerakóhelyeken. Szerintük ezzel lehetne javítani a jogkövető magyar vállalkozások helyzetét, és lehetővé tenni, hogy a hazai cégek ténylegesen érvényesíteni tudják megnövekedett költségeiket.

A fuvarozók a súlykorlátozások felülvizsgálatát, a tranzitúthálózat bővítését és a nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozásainak újragondolását is sürgetik. Érvelésük szerint az ésszerűbb útvonalak csökkenthetik a megtett kilométereket és így az üzemanyag-felhasználást, miközben növelhetik a hasznos vezetési időt.

A munkaerőhiányt is enyhítenék

Az érdekképviseletek szerint a fuvarozási ágazat problémái már túlmutatnak a dízelárakon. A munkaerőhiány enyhítése érdekében a hazai és a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának könnyítését is szükségesnek tartják.

Emellett erősítenék a közúti árutovábbítási szerződésekkel kapcsolatos jogok érvényesíthetőségét, és gyors döntéseket várnak a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport keretében már megkezdett ügyekben is.

A három szervezet szerint azonban most már nincs idő hosszú egyeztetésekre: az ágazat vállalkozásainak egyre nagyobb része került olyan helyzetbe, amelyben további tartalékok nélkül működik.