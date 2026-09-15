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Fogy a türelem: demonstrációval fenyegetnek a fuvarozók a dízelár miatt

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Azonnali egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal a három legnagyobb hazai fuvarozói érdekképviselet, mert a gázolaj drágulása újabb súlyos terhet rakott a már három éve veszteséges közúti árufuvarozásra. A szakmai szervezetek nem egyszerűen dízelárkedvezményt kérnek: több konkrét kormányzati intézkedés-javaslatot tettek le az asztalra, a teljes jövedékiadó-visszatérítéstől az útdíj csökkentésén át a piacvédelem erősítéséig. Ha még ezen a héten nem tudnak tárgyalóasztalhoz ülni a döntéshozókkal, országos demonstrációt helyeztek kilátásba.

Magyar Nemzet
2026. 09. 15. 12:04
Fotó: Havran Zoltán
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A külföldieket is ellenőriznék

A fuvarozói érdekképviseletek szerint nemcsak az adó- és üzemanyagterhek, hanem a piaci verseny feltételei miatt is sürgős beavatkozásra van szükség.

Javaslataik között szerepel a HU-GO útdíjrendszer felülvizsgálata és az útdíjcsalások visszaszorítása, valamint a külföldi fuvarozók hatékonyabb ellenőrzése a határokon, illetve a fel- és lerakóhelyeken. Szerintük ezzel lehetne javítani a jogkövető magyar vállalkozások helyzetét, és lehetővé tenni, hogy a hazai cégek ténylegesen érvényesíteni tudják megnövekedett költségeiket.

A fuvarozók a súlykorlátozások felülvizsgálatát, a tranzitúthálózat bővítését és a nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozásainak újragondolását is sürgetik. Érvelésük szerint az ésszerűbb útvonalak csökkenthetik a megtett kilométereket és így az üzemanyag-felhasználást, miközben növelhetik a hasznos vezetési időt.

A munkaerőhiányt is enyhítenék

Az érdekképviseletek szerint a fuvarozási ágazat problémái már túlmutatnak a dízelárakon. A munkaerőhiány enyhítése érdekében a hazai és a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának könnyítését is szükségesnek tartják.

Emellett erősítenék a közúti árutovábbítási szerződésekkel kapcsolatos jogok érvényesíthetőségét, és gyors döntéseket várnak a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport keretében már megkezdett ügyekben is.

A három szervezet szerint azonban most már nincs idő hosszú egyeztetésekre: az ágazat vállalkozásainak egyre nagyobb része került olyan helyzetbe, amelyben további tartalékok nélkül működik.

A fuvarozók ezért még ezen a héten személyesen tárgyalnának a döntéshozókkal. Ha erre nem kerül sor, az érdekképviseletek országos demonstrációval készülnek nyomatékosítani követeléseiket.

 

 


 

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