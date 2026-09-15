Újabb európai kupadöntőnek ad otthont a Puskás Aréna
A labdarúgó Konferencialiga 2029. évi döntőjének a budapesti Puskás Aréna adhat otthont. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében a 2028-as Kl-finálé – amelyre a fővárosi stadionnal szintén pályázott a magyar szövetség – rendezési jogát Torinó kapta.
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