A Fradi után a sötétség

2009-ben Rudolf Gergely és a Debrecen nem a selejtezőben, hanem a BL főtáblán játszott a Fiorentinával - Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Összességében tehát elmondható, hogy amíg a Ferencváros az elmúlt nyolc évben minden egyes nemzetközi kiírásban túlélte a selejtezőt, addig ez a másik tíz induló csapatnak egyáltalán nem sikerült. Az okok persze sokrétűek.

Olykor a szerencse pártolt el a magyaroktól, olykor a sors nem volt kegyes.

Ám összességében a kép így is elég sötét, s látva az idei történéseket (a Győr és a Debrecen vesszőfutását a Riga és a Koppenhága ellen) abban sem reménykedhetünk, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik.