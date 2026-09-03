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A Fradi után a sötétség

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Az Európa-ligában induló Ferencváros labdarúgócsapata a 2026–27-es szezonban is elérte azt, hogy a selejtező kásahegyén magát átverekedve főtáblán (pontosabban alapszakaszban) játszhasson a nemzetközi kupában. Ugyanakkor 2019 ősze óta ez a bravúr mindig csak a Fradinak sikerült. Négy másik magyar csapat ugyan ott állt a küszöbön, de mind elbukott. Ebben a cikkben azt vizsgáltuk meg, hogy az elmúlt hét évben a Fradin kívül mely magyar csapatok próbálták meg a „lehetetlent” és miért nem értek el soha a célig.

Lantos Gábor
2026. 09. 03. 5:00
Ifjabb Lisztes Krisztián gólöröme a Trabzonspor ellen a Fradi színeiben Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Meghökkentő mesék

Voltak ennek a hét éves periódusnak igencsak meghökkentő kiesései. 

A Debrecen a 2023–24-es Konferencialiga-kiírásban az örmény Alaskert ellen úgy esett ki a sorozatból, mintha ott sem lett volna.

A hajdúságiak számára ez óriási arculcsapással ért fel. A Videoton a 2019–20-as Európa-liga sorozatban a Vaduz ellen bukott orra. (Liechtenstein jeles csapata tehát nem csak az Újpestet tudta megtréfálni 2006-ban, hanem 13 évvel később a Videotont is.) Két évvel később a fehérváriak az örmény Ararat Jereván ellen buktak el a Konferencialiga első selejtezőjében. Az Újpest és a Kisvárda legalább azt elmondhatja magáról, hogy olyan csapat ellen esett ki, amely esélyesebb volt a magyar ellenfélnél. A budapesti lila-fehérek a svájci Basel ellen szaladtak bele egy óriási verésbe (1-2 és 0-4), a Kisvárda viszont szinte állva halt meg a norvég Molde ellen (a norvégiai 0-3-at egy rétközi 2-1-es győzelem követte.)

Decebren's forward Gergely Rudolf celebrates after scoring against Fiorentina during their Group E Champion's League football match on November 4,2009 in Florence's Artemio Franchi Stadium. AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE (Photo by FILIPPO MONTEFORTE / AFP)
2009-ben Rudolf Gergely és a Debrecen nem a selejtezőben, hanem a BL főtáblán játszott a Fiorentinával - Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Összességében tehát elmondható, hogy amíg a Ferencváros az elmúlt nyolc évben minden egyes nemzetközi kiírásban túlélte a selejtezőt, addig ez a másik tíz induló csapatnak egyáltalán nem sikerült. Az okok persze sokrétűek. 

Olykor a szerencse pártolt el a magyaroktól, olykor a sors nem volt kegyes.

Ám összességében a kép így is elég sötét, s látva az idei történéseket (a Győr és a Debrecen vesszőfutását a Riga és a Koppenhága ellen) abban sem reménykedhetünk, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik. 

 

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