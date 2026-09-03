A Fradi után a sötétség

Meghökkentő mesék
Voltak ennek a hét éves periódusnak igencsak meghökkentő kiesései.
A Debrecen a 2023–24-es Konferencialiga-kiírásban az örmény Alaskert ellen úgy esett ki a sorozatból, mintha ott sem lett volna.
A hajdúságiak számára ez óriási arculcsapással ért fel. A Videoton a 2019–20-as Európa-liga sorozatban a Vaduz ellen bukott orra. (Liechtenstein jeles csapata tehát nem csak az Újpestet tudta megtréfálni 2006-ban, hanem 13 évvel később a Videotont is.) Két évvel később a fehérváriak az örmény Ararat Jereván ellen buktak el a Konferencialiga első selejtezőjében. Az Újpest és a Kisvárda legalább azt elmondhatja magáról, hogy olyan csapat ellen esett ki, amely esélyesebb volt a magyar ellenfélnél. A budapesti lila-fehérek a svájci Basel ellen szaladtak bele egy óriási verésbe (1-2 és 0-4), a Kisvárda viszont szinte állva halt meg a norvég Molde ellen (a norvégiai 0-3-at egy rétközi 2-1-es győzelem követte.)
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