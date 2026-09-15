Hétvégén lemondhat Friedrich Merz?

Ha Merz lemond, utódját a Bundestagnak kell megválasztania. A CDU/CSU és az SPD egysége látszólag biztosnak tekinthető, mivel mindkét kormánypárt kétségbeesetten szeretné elkerülni az előrehozott választásokat a gyenge közvélemény-kutatási eredmények miatt. A CDU/CSU jelenleg mindössze 18 százalékon áll a YouGov adatai szerint, az SPD pedig 13 százalékon – írta meg a Junge Freiheit korábban.

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)