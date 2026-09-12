Újabb diplomáciai vihar készülődik? Trump szívesen látná Írország és Észak-Írország egyesülését

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Az amerikai elnök Dublinban tett meglepő kijelentést. Donald Trump szerint nagyszerű lenne, ha az Egyesült Királyság tagországa Írországgal egyesülne. Szavaira azonnal reagáltak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 17:37
Micheal Martin és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
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Az 1998-ban aláírt békemegállapodás egy új kormányt hozott létre, amelyben mind a nacionalisták, mind az unionisták képviselettel rendelkeztek. Azt is rögzítette, hogy Észak-Írország továbbra is az Egyesült Királyság része marad, hacsak a polgárok többsége népszavazáson nem szavaz a kilépésre. 

Trump szavaira azonnal reagáltak

Andy Burnham brit miniszterelnök alig két héttel Trump mondatai előtt beszélt arról, hogy az ír újraegyesítésről szóló népszavazás nincs napirenden, ami rosszul érintette a Sinn Féin pártot és más ír nacionalistákat. Egy Downing Street-i szóvivő azt nyilatkozta, hogy a miniszterelnök továbbra is úgy véli, hogy nincs meg a szükséges támogatottság az újraegyesítéshez a nagypénteki megállapodásban foglaltak szerinti népszavazás kiírásához.

Gavin Robinson, a Demokrata Unionista Párt (DUP) vezetője azt nyilatkozta, hogy Észak-Írország alkotmányos jövőjéről az emberek fognak dönteni, nem pedig a londoni, dublini vagy washingtoni vélemények. 

Észak-Írország az Egyesült Királyság része, mert ez népének szilárd demokratikus akarata. Biztos vagyok benne, hogy Észak-Írország továbbra is az Egyesült Királyságot és az általa kínált biztonságot fogja választani 

– fogalmazott, írja a The Guardian brit lap. 

Mary Lou McDonald, a republikánis Sinn Féin vezetője szerint „az ír egységről szóló párbeszéd megváltozott”. A Sinn Féin a legnagyobb ellenzéki párt az ír parlamentben, és a legnagyobb kormánypárt Észak-Írországban, egyik fő céljuk pedig az egyesült Írország megteremtése – írja a BBC brit közszolgálati hírcsatorna. 

McDonald szerint most Micheál Martin miniszterelnökön a felelősség, hogy elkezdje az alkotmányos változtatások tervezését. „Elismerem Trump elnök megjegyzéseit Írország újraegyesítésével kapcsolatban” – mondta, és hozzátette:

Békét teremtettünk, és ahogy közeledik a nagypénteki megállapodás 30. évfordulója, nemzeti utunk most az újraegyesítés, amely szervezett, tervezett és békés átmenetet jelent.

Borítókép: Donald Trump és Michael Martin (Fotó: AFP)

Donald TrumpÉszak-ÍrországÍrország

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