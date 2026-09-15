Mint ismert, az intézmény működésében új korszak kezdődött: a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterének bejelentése szerint megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum Széchenyi-díjas főigazgatójának megbízatása. Ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezárja kapuit, amíg a kiállítás tartalmi „átvilágítása”, valamint a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul.
A változás egy több mint két évtizedes intézményi korszak lezárását jelenti, de remélhetően nem a Terror Háza történetének végét. A múzeum közlése szerint 2002 és 2026 között több mint nyolcmillió látogató kereste fel az intézményt, amely az évek során konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, valamint állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.
Máthé Áron: A Terror Háza alapvető üzenetét nem lehet felülírni
A Terror Háza Múzeum az elmúlt csaknem negyedszázadban komoly nemzetközi elismerést vívott ki magának – közölte lapunkkal Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese. Az „ideiglenes bezárásra” ítélt intézményhez az elmúlt évtizedekben számos világhírű történész, politikus és közéleti személyiség kapcsolódott, a múzeum pedig külföldön is mintát adott hasonló intézmények létrehozásához.
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