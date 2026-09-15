Máthé Áron: A Terror Háza alapvető üzenetét nem lehet felülírni

Fotó: Ladóczki Balázs



Mint ismert, az intézmény működésében új korszak kezdődött: a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterének bejelentése szerint megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum Széchenyi-díjas főigazgatójának megbízatása. Ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezárja kapuit, amíg a kiállítás tartalmi „átvilágítása”, valamint a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul.

A változás egy több mint két évtizedes intézményi korszak lezárását jelenti, de remélhetően nem a Terror Háza történetének végét. A múzeum közlése szerint 2002 és 2026 között több mint nyolcmillió látogató kereste fel az intézményt, amely az évek során konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, valamint állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.