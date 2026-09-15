Feljelentést tettek a Tisza volt rendezvényigazgatójának újabb botránya ügyében

A tűzijátékbotrányt is felemlegette

Hadházy posztjában Zelcsényi Miklós korábbi üzleti szerepvállalását is szóba hozta. A képviselő szerint a Tisza volt rendezvényigazgatója a korábbi tűzijáték-ügy egyik fontos szervezője volt, ezért különösen kifogásolhatónak tartja, hogy – megfogalmazása szerint – most egy újabb állami megrendeléshez kapcsolódó üzleti sikerről számol be.