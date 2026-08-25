Nyomozás indulhat az augusztus 20-i ünnepségek szervezése ügyében
Feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség a Tiszához köthető rendezvényszervező cég gyanús ügyletét – tudta meg a Magyar Nemzet. A Hardrock Kft. már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta, vagyis kamu közbeszerzési eljárás történhetett.
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