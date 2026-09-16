Szoboszlai a kritikusainak üzenhetett, Iraola külön kitért rá, Liverpool ámul és bírál

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Szoboszlai Dominik csereként beállva bombagóllal tette biztossá a Liverpool 3-1-es győzelmét a Tottenham ellen az angol Ligakupában kedd este. A magyar válogatott csapatkapitányának lövését Steven Gerrardhoz hasonlította a BBC, míg a The Guardian szerint utána a kritikusainak üzenhetett. Andoni Iraola úgy vélte, hogy Szoboszlai lövése világklasszis volt, a Liverpool játékosai is ámulnak miatta, néhány helyi lap viszont bírálta is a játékát.

Szalay Attila
2026. 09. 16. 6:57
Mac Allister is méltatta Szoboszlai Dominik bombagólját, és nem volt egyedül, egész Liverpool ámul rajta Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Szoboszlai bombagólja:

Nem mindenki értékelte Szoboszlai teljesítményét

A Liverpoollal kiemelten foglalkozó This Is Anfield 7-es osztályzatot adott a magyarnak. A cikk szerzője bevallotta, hogy eredetileg rosszabb értékelést írt róla, mert Szoboszlai a becserélése után több labdát is eladott, de aztán jött a bomba, amit a középpályás újabb „műalkotásának” nevezett.

A This Is Anfield arra is rámutatott, hogy a Liverpool középpályájának teljesítménye érezhetően visszaesett, amikor Szoboszlai és Ryan Gravenberch beállt a fiatal James McConnell és Trey Nyoni helyére. Vagyis a fantasztikus gól nem fedte el teljesen, hogy a magyar csereként nem uralta úgy a középpályát, ahogyan azt tőle megszokták.

Ennél is keményebben fogalmazott a szintén liverpooli Rousing The Kop, amely mindössze 4-esre értékelte Szoboszlait. 

A lap szerint a beállásával azonnal rosszabb lett a Liverpool játéka. A gólját természetesen ők is dicsérték, de bírálták is: "Beállása után a Liverpool játéka azonnal rosszabb lett. Úgy játszott, mintha csak egy laza edzőmeccsen lenne, és talán éppen ez a könnyedség kellett ahhoz is, hogy ennyire természetesen, minden erőlködés nélkül lője meg a mérkőzést végleg eldöntő gólját. Hatalmas találat volt a magyartól, de az alapokra jobban oda kell figyelnie."

Kerkez Milos inkább kritikákat kapott: a This is Anfield hatost adott neki, és aggasztónak tartja, hogy még mindig nem képes arra a teljesítményre, ami miatt leigazolták Bournemouth-ból, pedig már az edző, Iraola is ismerős neki onnan. A Rousing The Kop neki is csak négyest adott, és azt írta, hogy továbbra sem meggyőző a játéka.

Szoboszlai DominikAndoni IraolaLiverpool FC

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