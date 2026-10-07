Marco Rossi világszinten is ritkán látható bizalmat élvez az MLSZ-nél

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Néhány nap alatt nagyot fordult a világ Marco Rossi körül. Az Ukrajna elleni hazai vereséget követően még az esetleges távozása volt a téma, miután ő maga is megkérdőjelezte a saját jövőjét. Négy Nemzetek Ligája-mérkőzés után viszont a magyar válogatott hét ponttal már sokkal kedvezőbb helyzetben van, és egyértelmű, hogy nincs kapitánykérdés. Marco Rossi a FIFA-tagországok között világszinten is ritkán látható bizalmat élvez az MLSZ-nél, és most a szerencséje is visszatért – de azért a magyar csapat tett is, hogy újra mellé álljon.

Szalay Attila
2026. 10. 07. 5:00
Marco Rossi 2018 óta a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Három meccs után négy ponttal sem volt felhőtlen a helyzet. A magyar válogatott ezeken a találkozókon összesen 54-szer próbálkozott kapura lövéssel, mégis mindössze egyetlen gólt szerzett. Ukrajna ellen 17, Észak-Írországban 13 lövésből maradt gól nélkül, majd Georgia ellen 24 lövésből tört meg a jég egy védő, Kerkez Milos első válogatott-találatával. Rossi maga is úgy fogalmazott: a kísérletek számát látva nehéz elhinni, hogy három mérkőzésen mindössze egyszer talált be a csapata.

A futball istenei végül újra Marco Rossi mellé álltak

Aztán az Ukrajna elleni, Nagyszombatban rendezett visszavágóra fordult a kocka. Az első félidőben egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt a csapatnak, szünet után az addigra majdnem lecserélt Tóth Milán góljával mégis magyar vezetés született. A hajrában kiegyenlítettek a veszélyesebb ukránok, de mindössze két perccel később a középhátvéd Csinger Márk is betalált, így jött össze a 2-1-es siker.

– Nem érdemeltük meg teljesen ezt a győzelmet – vallotta be Rossi. – Az is elfogadható lett volna, hogyha Ukrajna nyeri ezt a találkozót. Korábban sokszor beszéltem arról, hogy balszerencsések voltunk, most el kell ismernem, hogy ma este szerencsések voltunk.

Sok igazság volt a szavaiban. Az ukránok az első félidőben kapufát lőttek, több nagy helyzetük is volt, és a fölényük számokkal is leírható volt: 16-10-re nyerték a lövéseket. A futball istenei Nagyszombatban visszaadtak valamit a magyar válogatottnak abból, ami lényegében a 2024-es Eb kezdete óta sokszor hiányzott.

Nem voltam varázsló akkor, amikor hihetetlen sikereket értünk el, és most sem vagyok idióta attól, hogy nem érünk el ennyire fontos eredményeket

– jelentette ki Rossi ezekben a napokban. 

Hozzátette: – Tudják, az egyensúly mindig a legfontosabb, nemcsak a futballban, hanem az életben is. Nem szabad letörni attól, hogy a dolgok rosszul alakulnak, ahogy attól sem szabad túlságosan boldognak lenni, amikor minden jól megy.

Világszinten is ritkán látható bizalmat szavazott meg az MLSZ

Fontos gondolatok, amelyek Rossi teljes kapitányi korszakának a kulcsát is megadják. A válogatott vele győzte le Angliát 4-0-ra idegenben, nyert Németországban, két Európa-bajnokságon is szerepelt, ugyanakkor elbukott két vb-selejtezősorozatot. Ha minden hullámvölgy után kapitányt váltott volna az MLSZ, az építkezés sokszor megakadhatott volna. Rossi 2018 óta irányítja a válogatottat, a jelenlegi szerződése 2030-ig szól. 

Didier Deschamps francia és Zlatko Dalic horvát válogatott éléről való nyári távozása után az európai országok jelenlegi kapitányai között az andorrai Koldo Álvarez az egyetlen, aki nála régebb óta tölti be a posztját. Ez önmagában is megmutatja, hogy mennyire nagy bizalmat kapott az olasz edző az MLSZ-től.

Meg is hálálja, mert közben folyamatosan építi a jövő csapatát is. Most sem jött zavarba Varga és Sallai kiesése miatt, bedobta a mély vízbe Tóth Milánt a Vasasból, vagy éppen a szintén most debütáló Szalai Józsefet a Paksból, miközben Csinger ezeken a meccseken vált alapemberré Willi Orbán mellett a védelem közepén. Négy forduló után Magyarország hét ponttal így is második a nyolcpontos Észak-Írország mögött, míg Ukrajna négy, Georgia kettő ponttal követi. Novemberben előbb Tbilisziben lép pályára a válogatott, majd a Puskás Arénában fogadja az északíreket. A csoportelsőség közvetlen visszajutást jelent az A ligába, és Szoboszlaiék ismét a saját kezükben tartják a sorsukat.

Marco Rossi és a világ legrégebb óta hivatalban lévő szövetségi kapitányai:

  • Koldo Álvarez (Andorra) - 2010 óta - 6091 napja
  • Morijaszu Hadzsime (Japán) - 2018 óta - 3134 napja 
  • Marco Rossi (Magyarország) - 2018 óta - 3032 napja
  • Lionel Scaloni (Argentína) - 2018 óta - 2988 napja
  • Thomas Christiansen (Panama) - 2020 óta - 2268 napja
  • Stale Solbakken (Norvégia) - 2020 óta - 2130 napja

* FIFA-tagországokat vizsgálva.

Ami pedig Marco Rossit illeti: Ukrajna ellen legutóbb a 90. alkalommal irányított szövetségi kapitányként, egyedül Baróti Lajos (117) előzi meg. Ennyi idő után belátható, hogy Rossi nem varázsló, és legfőképpen nem idióta – talán Napóleon is csak nehezen találna nála „szerencsésebb” tábornokot.

Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottMLSZSzóljon hozzá!

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