Marco Rossi világszinten is ritkán látható bizalmat élvez az MLSZ-nél

Három meccs után négy ponttal sem volt felhőtlen a helyzet. A magyar válogatott ezeken a találkozókon összesen 54-szer próbálkozott kapura lövéssel, mégis mindössze egyetlen gólt szerzett. Ukrajna ellen 17, Észak-Írországban 13 lövésből maradt gól nélkül, majd Georgia ellen 24 lövésből tört meg a jég egy védő, Kerkez Milos első válogatott-találatával. Rossi maga is úgy fogalmazott: a kísérletek számát látva nehéz elhinni, hogy három mérkőzésen mindössze egyszer talált be a csapata.

A futball istenei végül újra Marco Rossi mellé álltak

Aztán az Ukrajna elleni, Nagyszombatban rendezett visszavágóra fordult a kocka. Az első félidőben egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt a csapatnak, szünet után az addigra majdnem lecserélt Tóth Milán góljával mégis magyar vezetés született. A hajrában kiegyenlítettek a veszélyesebb ukránok, de mindössze két perccel később a középhátvéd Csinger Márk is betalált, így jött össze a 2-1-es siker.

– Nem érdemeltük meg teljesen ezt a győzelmet – vallotta be Rossi. – Az is elfogadható lett volna, hogyha Ukrajna nyeri ezt a találkozót. Korábban sokszor beszéltem arról, hogy balszerencsések voltunk, most el kell ismernem, hogy ma este szerencsések voltunk.

Sok igazság volt a szavaiban. Az ukránok az első félidőben kapufát lőttek, több nagy helyzetük is volt, és a fölényük számokkal is leírható volt: 16-10-re nyerték a lövéseket. A futball istenei Nagyszombatban visszaadtak valamit a magyar válogatottnak abból, ami lényegében a 2024-es Eb kezdete óta sokszor hiányzott.

Nem voltam varázsló akkor, amikor hihetetlen sikereket értünk el, és most sem vagyok idióta attól, hogy nem érünk el ennyire fontos eredményeket

– jelentette ki Rossi ezekben a napokban.

Hozzátette: – Tudják, az egyensúly mindig a legfontosabb, nemcsak a futballban, hanem az életben is. Nem szabad letörni attól, hogy a dolgok rosszul alakulnak, ahogy attól sem szabad túlságosan boldognak lenni, amikor minden jól megy.