Rendkívüli

Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

Balog Zoltán tudatta, hogy miért javasolta kitüntetésre a bicskei gyermekotthon igazgatóját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Balog Zoltán református püspök és korábbi miniszter részletesen közleményben tudatta, hogy 2016-ban miért támogatta Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt volt igazgatójának az állami kitüntetését. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben beszélt arról, hogy Orbán Viktor volt kormányfő 2016-ban Balog Zoltán javaslatára terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost.

Magyar Nemzet
2026. 09. 16. 8:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Így zajlott a kitüntetés menete

Balog Zoltán ismertette: ezen a 7. szinten, a miniszteri kabinet dönt azokról a problémás esetekről, amelyekkel kapcsolatban valamelyik korábbi szinten kifogás merült fel. A Vásárhelyi Jánosra vonatkozó indítvány azonban nem szerepelt a kifogásolt felterjesztések között. Így azt támogatva küldtem tovább, mint javaslattételre jogosult személy (7. szint) a Miniszterelnökségen működő Kitüntetési Bizottsághoz (8. szint), melynek feladata az összehangolt ajánlás készítése a miniszterelnök részére. Ennek a bizottságnak tagjai a miniszterek és a Sándor-palota egy delegáltja – tudatta a volt miniszter.

Közölte, hogy ennek a bizottságnak van lehetősége ellenőrizni, szerepel-e a javasolt személy a bűnügyi nyilvántartásban, ami a kitüntetés kizáró oka, ám a nyilvántartásban Vásárhelyi János nem szerepelt. A miniszterelnök mint előterjesztő küldheti tovább az elismerésre ajánlott személyeket – évente ezres nagyságrendben – a köztársasági elnöknek, aki a kitüntetés adományozója.

2016-ban Vásárhelyi Jánost, Bicske város díszpolgárát, a főváros Bárczy István-díjának tulajdonosát, abban a tudatban javasoltam a legalacsonyabb megítélhető állami kitüntetésre, melyből évente 250 adható, hogy őt a szakma elismeri, a helyi közösség támogatja s vele kapcsolatban nincs kizáró ok. Az érintettet személyesen nem ismertem, vele sem akkor, sem azóta nem találkoztam. A vele kapcsolatos kitüntetési indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzése nem az én feladatom volt. Ez természetesen nem ment fel a 7. szinti javaslattétel felelőssége alól

– fogalmazott a volt miniszter.

 

Balog áll a további kérdések elé

Úgy folytatta, hogy amikor alig egy hónappal a kitüntetés átadása után civil forrásból jelzést kapott a bicskei gyermekotthonban gyanakvásra okot adó esetekről, szexuális molesztálásról, az illetékes szakterületet azonnali vizsgálatra kérte. A vizsgálat során az igazgatót feljelentették, felfüggesztették, az otthonból kiköltöztették, végül a rendőrségi nyomozás eredményeként bíróság elé került, és 8 év fegyházbüntetést kapott.

Azt is írta: a nyomozást a minisztérium munkatársai aktívan segítették. A gyermekbántalmazások esetei – a sajtó nyilvánossága és más, a feltárást segítő körülmények mellett – éppen azért derülhettek ki, mert a minisztériumban 2013-tól hathatós intézkedéseket hoztunk a független gyermekvédelmi gyám intézményének létrehozására. A korábban kudarcba fulladt vizsgálatok és jelzések után az akkor vezetésem alatt álló Emmi szakembereinek, szakpolitikai vezetőinek, protokolljainak és más intézkedéseinek köszönhetően növekedett meg jelentősen a gyermekotthoni visszaélések felderítésének száma – fogalmazott.

Balog Zoltán hozzátette: amennyiben a gyermekvédelem átalakításának 2018 nyarán lezárult miniszteri időszakában (2012-2018) végzett munkájáról az illetékes parlamenti vizsgálóbizottság további információkat kíván szerezni, áll rendelkezésükre.

Borítókép: Balog Zoltán (Fotó: Havran Zoltán)

 

balog zoltánvásárhelyi jánosbicskei gyermekotthon

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekschmidt mária

Messzire masíroztak

Pilhál György avatarja

Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu