Balog Zoltán tudatta, hogy miért javasolta kitüntetésre a bicskei gyermekotthon igazgatóját

Így zajlott a kitüntetés menete
Balog Zoltán ismertette: ezen a 7. szinten, a miniszteri kabinet dönt azokról a problémás esetekről, amelyekkel kapcsolatban valamelyik korábbi szinten kifogás merült fel. A Vásárhelyi Jánosra vonatkozó indítvány azonban nem szerepelt a kifogásolt felterjesztések között. Így azt támogatva küldtem tovább, mint javaslattételre jogosult személy (7. szint) a Miniszterelnökségen működő Kitüntetési Bizottsághoz (8. szint), melynek feladata az összehangolt ajánlás készítése a miniszterelnök részére. Ennek a bizottságnak tagjai a miniszterek és a Sándor-palota egy delegáltja – tudatta a volt miniszter.
Közölte, hogy ennek a bizottságnak van lehetősége ellenőrizni, szerepel-e a javasolt személy a bűnügyi nyilvántartásban, ami a kitüntetés kizáró oka, ám a nyilvántartásban Vásárhelyi János nem szerepelt. A miniszterelnök mint előterjesztő küldheti tovább az elismerésre ajánlott személyeket – évente ezres nagyságrendben – a köztársasági elnöknek, aki a kitüntetés adományozója.
2016-ban Vásárhelyi Jánost, Bicske város díszpolgárát, a főváros Bárczy István-díjának tulajdonosát, abban a tudatban javasoltam a legalacsonyabb megítélhető állami kitüntetésre, melyből évente 250 adható, hogy őt a szakma elismeri, a helyi közösség támogatja s vele kapcsolatban nincs kizáró ok. Az érintettet személyesen nem ismertem, vele sem akkor, sem azóta nem találkoztam. A vele kapcsolatos kitüntetési indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzése nem az én feladatom volt. Ez természetesen nem ment fel a 7. szinti javaslattétel felelőssége alól
– fogalmazott a volt miniszter.
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