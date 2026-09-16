Németország már lépne a rekordközeli üzemanyagárak ellen

Az olajipar viszont éppen a magas adókat okolja. Az üzemanyag-forgalmazókat képviselő En2x szövetség szerint a magas árak fő oka nem a vállalatok profitja, hanem az állami terhek. Állításuk szerint a dízel végső árának több mint 50 százalékát, a benzin árának pedig mintegy 60 százalékát adók, CO₂-felárak, bioüzemanyag-kvóták és áfa teszik ki. A szervezet elutasítja az árplafon és az extraprofitadó ötletét, mondván, ezek visszafoghatják a beruházásokat és gyengíthetik Németország gazdasági versenyképességét.

Közvetlen kifizetések célzott támogatásként

A gazdasági miniszter, Katharina Reiche inkább egy úgynevezett közvetlen kifizetési mechanizmust (DAM) támogatna. Ennek lényege, hogy a támogatás ne általánosan csökkentse az üzemanyagárakat, hanem célzottan jusson el azokhoz, akik alacsony jövedelmük vagy csekély adófizetési kötelezettségük miatt leginkább rászorulnak. A rendszer technikai alapja már létezik a német adóazonosító-rendszeren keresztül, de jelenleg csak az adófizetők körülbelül 19 százalékának bankszámlaszáma áll rendelkezésre, így az országos alkalmazás egyelőre nehézkes.

Korábban is voltak intézkedések

Németországban korábban már bevezettek ideiglenes üzemanyag-támogatást: május elejétől június végéig csökkentették a benzin és a dízel energiaadóját. Az intézkedés a szövetségi költségvetésnek mintegy 1,6 milliárd euróba került, ezért jelenleg kevés esély látszik annak megismétlésére. Emellett 2026. április 1-jétől a töltőállomások naponta csak egyszer, 12 órakor emelhetik áraikat, bár a szakértők szerint ennek eddig nem volt érzékelhető árcsökkentő hatása.