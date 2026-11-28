Győztes gólja után magyar futballista szerepel a Liverpool FC címlapján
Akárcsak a felnőtteknél, az U18-as angol labdarúgó-bajnokságban is merseyside-i derbit rendeznek a hétvégén. Az utánpótláskorúaknál szombaton le is játszották a Liverpool és az Everton rangadóját, és a Vörösök 2-1-re nyertek Farkas Erik győztes góljával. A magyar futballista már nyolcgólos a ligában.
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