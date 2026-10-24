Magyar gól a manchesteri kapus óriási hibája után, botlott a Premier League éllovasa

A Manchester City botlása jó hír lehet a közvetlen üldözőknek, köztük a Liverpoolnak is, bár utóbbira két rangadó vár a mostani, illetve a jövő heti fordulóban, azaz nem vehető biztosra, hogy a Vörösök csökkentik a hátrányukat.

Premier League: legfeljebb egy magyar játszik

Farkassal ellentétben az angol élvonal magyarjai vasárnap léphetnének pályára, csakhogy Szoboszlai Dominik, valamint Tóth Alex (Bournemouth) is sérült, utóbbira vélhetően a magyar válogatott sem számíthat a novemberi NL-meccseken.

Kerkez Milos viszont pályára léphet vasárnap 15.00-tól, amikor a tabellán egyelőre ötödik Liverpool a harmadik helyen álló Brightont fogadja.