Magyar gól a manchesteri kapus óriási hibája után, botlott a Premier League éllovasa

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A Premier League éllovasa, a Manchester City hét megnyert mérkőzés után elveszítette veretlenségét, 2-1-re kikapott az Aston Villa vendégeként. Eközben az U18-as bajnokságban a Manchester United 6-3-ra nyert a nagy rivális Liverpool ellen, pedig a magyar Farkas Erik gólja után még felvillant az esély a liverpooli pontszerzésre.

Koczó Dávid
2026. 10. 24. 16:11
Farkas Erik gólt szerzett, Kai Rooney nem, de a Liverpool 6-3-ra kikapott a Manchester Unitedtől Fotó: X/The LFC Academy

A Manchester City botlása jó hír lehet a közvetlen üldözőknek, köztük a Liverpoolnak is, bár utóbbira két rangadó vár a mostani, illetve a jövő heti fordulóban, azaz nem vehető biztosra, hogy a Vörösök csökkentik a hátrányukat.

Premier League: legfeljebb egy magyar játszik

Farkassal ellentétben az angol élvonal magyarjai vasárnap léphetnének pályára, csakhogy Szoboszlai Dominik, valamint Tóth Alex (Bournemouth) is sérült, utóbbira vélhetően a magyar válogatott sem számíthat a novemberi NL-meccseken.

Kerkez Milos viszont pályára léphet vasárnap 15.00-tól, amikor a tabellán egyelőre ötödik Liverpool a harmadik helyen álló Brightont fogadja.

 

Farkas ErikAston Villa Manchester CityPremier LeagueLiverpool FCSzóljon hozzá!

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