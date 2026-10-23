Tóth Alex sérülése az AC Milan ellen a legrosszabbkor történt, az edző is megszólalt

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Hiába aratott történelmi, 3-0-s győzelmet a Bournemouth az AC Milan ellen az Európa-ligában, a magyar válogatott középpályás sérülése beárnyékolta a csütörtök esti mérkőzés. Tóth Alex mindössze negyedórát tölthetett a pályán, mielőtt sérülés miatt le kellett cserélni. Az angol sajtó egybehangzóan combhajlítóizom-problémáról számolt be, amit Marco Rose vezetőedző is megerősített. Különösen rosszkor jött a a sérülés, hiszen Tóth Alex éppen most kaphatott volna több lehetőséget a Bournemouth-ban.

Szalay Attila
2026. 10. 23. 7:00
Tóth Alex megsérült Forrás: afcb.co.uk

A Bournemouth-ra ráadásul rendkívül sűrű időszak vár, hiszen az angol bajnokság, az Európa-liga és a hazai kupaszereplés egyaránt terheli Marco Rose keretét. A német szakembernek emiatt különösen fontos lehet a játékosok megfelelő rotációja.

Tóth sérülése így nemcsak az esetleges kihagyás miatt jelenthet visszalépést, hanem azért is, mert éppen akkor akadályozhatja meg abban, hogy több játékpercet harcoljon ki magának, amikor Scott távollétében erre reális esélye nyílhatott volna.

A Bournemouth legközelebb vasárnap, október 25-én a Manchester United otthonában lép pályára a Premier League-ben. Egyelőre kérdéses, hogy a magyar középpályás rendelkezésre állhat-e, és szükség lesz-e hosszabb rehabilitációra.

A Bournemouth egyébként Justin Kluivert és Marcus Tavernier büntetőjével már a szünetben 2-0-ra vezetett a Milan ellen, amelynek kapusát, Mike Maignant a 28. percben kiállították Tyler Adams arcon lökéséért. Az angol együttes három győzelemmel kezdte története első európai kupaszereplését.

Tóth Alexeurópa-ligaAFC BournemouthSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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