Tóth Alex sérülése az AC Milan ellen a legrosszabbkor történt, az edző is megszólalt

A Bournemouth-ra ráadásul rendkívül sűrű időszak vár, hiszen az angol bajnokság, az Európa-liga és a hazai kupaszereplés egyaránt terheli Marco Rose keretét. A német szakembernek emiatt különösen fontos lehet a játékosok megfelelő rotációja.

Tóth sérülése így nemcsak az esetleges kihagyás miatt jelenthet visszalépést, hanem azért is, mert éppen akkor akadályozhatja meg abban, hogy több játékpercet harcoljon ki magának, amikor Scott távollétében erre reális esélye nyílhatott volna.

A Bournemouth legközelebb vasárnap, október 25-én a Manchester United otthonában lép pályára a Premier League-ben. Egyelőre kérdéses, hogy a magyar középpályás rendelkezésre állhat-e, és szükség lesz-e hosszabb rehabilitációra.

A Bournemouth egyébként Justin Kluivert és Marcus Tavernier büntetőjével már a szünetben 2-0-ra vezetett a Milan ellen, amelynek kapusát, Mike Maignant a 28. percben kiállították Tyler Adams arcon lökéséért. Az angol együttes három győzelemmel kezdte története első európai kupaszereplését.