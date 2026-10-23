Miért került kórházba a Bayern edzője? Több van a háttérben, mint amennyit a klubközlemény felfed
Hivatalos kommunikációjában is elismerte a Bayern München: a csapat vezetőedzője, Vincent Kompany orvosi kezelésre szorul. A belga szakember a Bayern előző két mérkőzése alatt is már vírusos fertőzéssel küzdött, Kompany több edzést is kihagyott a héten, pénteken viszont éppen tréningről vitték kórházba.
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