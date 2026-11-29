Mourinho: A felelősség az enyém

„A felelősség az enyém, a döntések az én döntéseim. Olyan pontokat veszítettünk el, amelyeket nem lett volna szabad elveszítenünk” – mondta José Mourinho a sajtótájékoztatón. Az edző szerint csapata nem találta az ellenszert az Alavés rendkívül zárt védekezésére. „Egy olyan csapat ellen játszottunk, amely teljesen lezárta a védekező területeket.

Öt védővel, előttük három középpályással futballoztak, mindenki a saját területét védte. Mi járattuk a labdát, passzoltunk, mozogtunk, de nem foglaltuk el megfelelően a tizenhatoson belüli területeket.

Nagyon könnyű volt birtokolni a labdát, de nagyon nehéz volt előrejutni és bejutni a büntetőterületre.”

A portugál szakember szerint a madridiakból a fizikai frissesség is hiányzott. „Egyetértek azzal, hogy nem voltunk elég frissek fizikailag. Éreztem a csapaton a fáradtságot. Ha sok játékost lecserélek azért, hogy frissebbek legyünk, azzal azt kockáztatom, hogy más dolgok nem működnek. De ez nem kifogás.”

A Bellingham-ügy sem maradhatott szó nélkül. „A kispadról, az iPaden láttam az esetet, és számomra kétségesnek tűnt. Jude viszont azt mondja, hogy büntető volt, és ezt a mérkőzés után is megerősítette. Ha a játékos azt mondja, hogy hozzáértek, akkor hinnem kell neki” – fogalmazott Mourinho, majd így folytatta:

Ez a bíró… majd meglátjuk, kit állít ki a következő szezonban. Két évvel ezelőtt Mbappét, tavaly talán Vinícius Júniort, most pedig Bellinghamet küldte le. Jövőre talán Courtois következik. Szerintem szereti megmutatni a hatalmát, szereti bizonyítani, hogy ő egy különleges játékvezető.”

Mourinho azt is szóvá tette, hogy szerinte az Alavés kispadjáról kétszer is labdát dobtak a pályára a játék megzavarása érdekében. „Ez az egyetlen dolog, amit igazán kritizálok, mert csúnya dolog. Két labdát dobtak be a pályára, hogy megállítsák a játékot. Ilyet ma már senki sem csinál a futballban.”

A mérkőzés után nemcsak a vereség és Bellingham kiállítása szolgáltatott beszédtémát. A Bernabéu közönsége Vinícius Júniort is kifütyülte, amikor Mourinho lecserélte a brazil támadót. Arda Güler sem fogadta kitörő örömmel, hogy idő előtt el kellett hagynia a pályát.