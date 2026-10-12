A Liverpool fájó veresége után: Szoboszlainak Magyarország az első

Andoni Iraola vezetőedző még a mérkőzés előtt a Sky Sportsnak emlegette a válogatottbeli túlterhelést Szoboszlai hiánya miatt sajnálkozva:

Újabb a válogatott mérkőzésekről visszatérő játékos esett ki. Túlterhelten érkezett, feszülést érzett a combhajlítójában. Megpróbálta végigcsinálni az edzéseket, de nem érezte magát százszázalékosnak. Várnunk kell Dominikra

– fogalmazott a Liverpool edzője.

A csapattal foglalkozó helyi lap, a This Is Anfield külön is felhívta a figyelmet Szoboszlai komoly terhelésére a magyar válogatottban. Tizenegy nap alatt 347 percet futballozott, mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen kezdett.

Angol szemmel nézve jogosnak tűnhet az értetlenkedés. A klub fizeti a bérét, és a Liverpoolnak szüksége lett volna Szoboszlaira a Manchester City ellen, ráadásul Iraola már így is több kulcsjátékosát nélkülözte.

Érdemes felidézni Kerkez Milos korábbi esetét, amely szinte tökéletes ellenpontja ennek a történetnek. A Liverpool balhátvédje 2024 novemberében még a Bournemouth futballistájaként sérülésre hivatkozva maradt távol a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésektől. Marco Rossi akkor nyíltan kimondta, hogy szerinte Kerkeznél a klub élvezett elsőbbséget.

Kerkez akkori eljárása a profi futballban egyáltalán nem szokatlan. A játékosok kisebb sérülés, fáradtság vagy túlterhelés esetén gyakran nem vállalják a mérkőzést a nemzeti csapatban, hogy biztosan rendelkezésre álljanak a klubjaikban.

Szoboszlai másként gondolkodik

Hogy ez mennyire tudatos értékrend, azt édesapja néhány hónappal ezelőtti nyilatkozata is jól megerősíti. Szoboszlai Zsolt egy podcastben arról beszélt, hogy fia számára a világbajnoki részvétel a nemzeti csapattal minden klubsikernél is fontosabb lenne.

Ő kijelentette, minden kupáját elcserélné egy világbajnoki részvételért

– idézte fel fia szavait, majd hozzátette: véleménye szerint Dominik még egy Bajnokok Ligája-győzelemnél is többre értékelne egy magyar vb-kijutást.