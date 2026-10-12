A Liverpool fájó veresége után: Szoboszlainak Magyarország az első

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Hat évvel ezelőtt magyar szurkolók százai követelték, hogy a Salzburg engedje el Szoboszlai Dominikot a válogatottba, ő pedig azt üzente Marco Rossinak, hogy ha kell, gyalog is hazajön. Ma már a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, de valami nem változott: a magyar válogatottért továbbra is kész áldozatot hozni. Ezúttal a Manchester City elleni rangadója bánta. Legalábbis Liverpoolban a válogatottbeli túlterhelését emlegetik, de Szoboszlai hozzáállása hat éve ugyanaz: számára Magyarország az első.

Szalay Attila
2026. 10. 12. 5:04
Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban
Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto

Andoni Iraola vezetőedző még a mérkőzés előtt a Sky Sportsnak emlegette a válogatottbeli túlterhelést Szoboszlai hiánya miatt sajnálkozva:

Újabb a válogatott mérkőzésekről visszatérő játékos esett ki. Túlterhelten érkezett, feszülést érzett a combhajlítójában. Megpróbálta végigcsinálni az edzéseket, de nem érezte magát százszázalékosnak. Várnunk kell Dominikra

fogalmazott a Liverpool edzője.

A csapattal foglalkozó helyi lap, a This Is Anfield külön is felhívta a figyelmet Szoboszlai komoly terhelésére a magyar válogatottban. Tizenegy nap alatt 347 percet futballozott, mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen kezdett.

Angol szemmel nézve jogosnak tűnhet az értetlenkedés. A klub fizeti a bérét, és a Liverpoolnak szüksége lett volna Szoboszlaira a Manchester City ellen, ráadásul Iraola már így is több kulcsjátékosát nélkülözte.

Érdemes felidézni Kerkez Milos korábbi esetét, amely szinte tökéletes ellenpontja ennek a történetnek. A Liverpool balhátvédje 2024 novemberében még a Bournemouth futballistájaként sérülésre hivatkozva maradt távol a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésektől. Marco Rossi akkor nyíltan kimondta, hogy szerinte Kerkeznél a klub élvezett elsőbbséget.

Kerkez akkori eljárása a profi futballban egyáltalán nem szokatlan. A játékosok kisebb sérülés, fáradtság vagy túlterhelés esetén gyakran nem vállalják a mérkőzést a nemzeti csapatban, hogy biztosan rendelkezésre álljanak a klubjaikban.

Szoboszlai másként gondolkodik

Hogy ez mennyire tudatos értékrend, azt édesapja néhány hónappal ezelőtti nyilatkozata is jól megerősíti. Szoboszlai Zsolt egy podcastben arról beszélt, hogy fia számára a világbajnoki részvétel a nemzeti csapattal minden klubsikernél is fontosabb lenne.

Ő kijelentette, minden kupáját elcserélné egy világbajnoki részvételért

– idézte fel fia szavait, majd hozzátette: véleménye szerint Dominik még egy Bajnokok Ligája-győzelemnél is többre értékelne egy magyar vb-kijutást.

A Liverpool szurkolóinak természetesen joguk van bosszankodni, amiért egyik legfontosabb játékosuk éppen a Manchester City elleni rangadóról hiányzott. A klub vezetőedzője is joggal aggódhat a válogatottbeli túlterhelése miatt. És az is jogos kérdés lehet, hogy nem kellett volna-e óvatosabbnak lenni a Georgia elleni görcsök után.

Ugyanakkor Szoboszlai hozzáállásában semmi meglepő nincsen. Ugyanaz a futballista, aki hat éve Salzburgból gyalog is hazajött volna a válogatottba a klubja tiltása ellenére is. A címer a mezén azóta többször változott, már három éve a Liverpoolé van rajta, de a szívében a sorrend nem változott. Ott Magyarország az első.

Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottLiverpool FCSzóljon hozzá!

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