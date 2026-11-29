Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint az ukránokra a hazájukban lesz szükség a háború után (Forrás: Facebook/Alice Weidel)

A 2029-es határidő és a CDU tűzfala

A koalíciós kilátásokra és saját kancellári ambícióira térve Weidel világos időhorizontot szabott meg pártja számára. Úgy látja, a 2029-es szövetségi parlamenti választás sorsdöntő lesz: ha addig nem sikerül lebontani a Kereszténydemokrata Unió (CDU) által fenntartott politikai „tűzfalat” (Brandmauer), utána már jóval nehezebb helyzetbe kerülnek.

2029 után bezárulhat előttünk a kormányra kerülés lehetősége

– figyelmeztetett. Elemzése szerint a demográfiai folyamatok, a német állampolgársági szabályok fellazítása és az új szavazói rétegek megjelenése hosszú távon a baloldali és fősodratú pártoknak kedvez, ezért az AfD-nek az elkövetkező három évben kell olyan politikai és választói nyomást gyakorolnia a CDU-ra, amely kikényszeríti a jobboldali együttműködést.

A török származású szavazók is az AfD felé fordulnak

A migrációs válság kapcsán az AfD társelnöke a határok szigorú lezárása és a kitoloncolások felgyorsítása mellett érvelt, felidézve egy berlini esküvői rendezvényteremben tartott kampányeseményt is. Elmondása szerint ma már egyre több török származású, korábban bevándorolt és adófizető német állampolgár is az AfD-re szavaz, mert ugyanúgy szenvednek a romló közbiztonságtól és a kontrollálatlan bevándorlás következményeitől, mint az őshonos németek.