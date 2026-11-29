Krausz Ferenc Hongkongban folytatja kutatásait
Magyar Péter nem sokkal a kormányváltás után jelentette be a Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvánnyal kötött, 2031-ig szóló, 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződés felbontását. A Nobel-díjas professzor Magyarország helyett immáron Hong Kongban kutat, Navracsics Tibor bejegyzése szerint.
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