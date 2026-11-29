Hamilton elbambult, Leclerc kiállását elrontották, a csapatutasításokról szólt az F1-es Katari Nagydíj
A világbajnok Andrea Kimi Antonelli nyerte az F1-es idény utolsó előtti versenyét, a Katari Nagydíjat, noha a Mercedes sokáig azt kérte tőle, hogy ne támadja a győzelemért csapattársát, George Russellt. A Red Bull és a Ferrari is alkalmazott csapatutasítást a versenyen, amelyen eldőlt, hogy idén az F1-es pilóták között Max Verstappen, a csapatok pontversenyében pedig a Lewis Hamilton és Charles Leclerc közötti csörték ellenére a Ferrari zár a második helyen.
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