Lázár János titokzatos üzenettel köszöntötte az adventet
Míg a kormányfőnek a Tisza felsőbbrendűség jutott eszébe, addig a volt miniszter meghittséget és békét kívánt az ünnepi időszak kezdetére.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en